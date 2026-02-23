Навіщо садівники роблять цибулевий настій для розсади: це несподівано корисно

Деякі дачники люблять замість хімічних добрив використовувати натуральні. До прикладу, гарною альтернативою готовим мінеральним комплексам може стати лушпиння цибулі. Замість того, щоб його викидати, можна використати з користю.

Цибулевий настрій здатен зміцнити молоді рослини та підвищити їхню стійкість до хвороб, пишуть "Вікна".

У чому користь цибулевого настою?

У лушпинні містяться мікроелементи, природні фітонциди та біологічно активні речовини. Вони здатні пригнічувати розвиток хвороботворних мікроорганізмів та підтримувати імунітет рослин. У складі цибулевого лушпиння містяться вітаміни групи В, а також А і PP, які сприяють активному росту розсади.

Настій здатен допомогти зменшити ризик появи попелиці, трипсів та навіть кліщів. Крім того, він підвищує стійкість до грибкових захворювань. Завдяки його використанню рослини менше заражатимуться гниллю.

Рецепт приготування цибулевого добрива

Для приготування настою знадобиться склянка лушпиння та 2 склянки води. Спочатку воду треба налити у каструлю й довести її до кипіння, а тоді залити лушпиння окропом й зняти з вогню. Суміш необхідно настоювати впродовж 48 годин.



Лушпиння цибулі здатні покращити ріст рослин / Фото Pexels

Рідину треба процідити, щоб отримати концентрат. Для робочого розчину дачники радять розвести концентрат у 4 літрах води. Таке підживлення можна використовувати для томатів, перцю та баклажанів.

Поливати розсаду чи проводити позакореневе обприскування рекомендовано лише один раз на тиждень. Внесення можна чергувати. Важливо дотримуватися пропорцій, оскільки міцний розчин може спричинити надлишок поживних речовин у ґрунті й погіршити стан рослин.

Підживлення варто проводити у вечірній час, а після обробки полив краще відтермінувати на добу. Настій варто використовувати в день приготування, бо через 24 години він втрачає більшість корисних властивостей.

Дачники застерігають від застосування нерозбавленого концентрату. Його треба обов’язково розводити у співвідношенні однієї частини концентрату до 10 частин води. Також не можна поливати рослини гарячим настоєм. Спочатку треба дочекатися, коли добриво охолоне.

Цибулю та часник слід зберігати в паперових пакетах у прохолодному, темному місці для запобігання гниттю, пише Express. Саме папір вважається найкращим матеріалом, бо пористий і дозволяє повітрю циркулювати навколо овочів. Не варто тримати овочі в холодильнику, оскільки там їм буде занадто холодно. А ще не рекомендовано тримати цибулю та часник біля вікон, оскільки світло може спричинити проростання.

Як виростити цибулю вдома?