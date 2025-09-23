Кімнатні рослини є в кожній оселі, оскільки завдяки зеленому листю та пишним квітам прикрашають інтер’єр. Часто ми купуємо вазони опираючись на вигляд, однак є певні рослини, які є небезпечними, тому в жодному разі їх не можна тримати вдома.

Потенційну небезпеку ці рослини становлять для дітей та собак, пише 24 Канал з посиланням на жіночий журнал "Storinka". Виявляється, що деякі вазони здатні викликати алергічні реакції, подразнення шкіри чи отруєння.

Які рослини є небезпечними?

Красула

Цю рослину ще часто називають нефритовим деревом. Красула потребує мінімального поливу й невибаглива в догляді, але має токсичні властивості, які є небезпечними для людей та дітей. Якщо листя опиниться в роті дітей чи тварин, то можлива блювота або діарея. А от дотик до соку рослини призведе до подразнення, свербежу, а в певних випадках до легких опіків шкіри.

Діффенбахія

Кімнатна рослина добре переносить брак світла, тому діффенбахію часто використовують як декоративний вазон. Проте рослина містить небезпечний сік, який при контакті здатен викликати набряк язика. Якщо ж сік потрапить в очі, то може спровокувати біль, крововилив в кон'юнктиву, чи навіть тимчасове погіршення зору.



Вдома не можна тримати отруйні рослини / Фото Unsplash

Рододендрон

Цю рослину називають азалією, яка часто зустрічається в домівках. У листі та соку вазона містяться токсини, які здатні спричинити нудоту, спазми в животі, діарею, надмірне слиновиділення чи різке зниження тиску. Після потрапляння шкідливих речовин в організм, симптоми проявляються від 30 хвилин до 2 годин.

Цикламен

У цій рослині небезпечними є цибулини. При отруєнні може спостерігатися нудота й блювання.

Фікус Бенджаміна

Інша назва цієї рослини – каучукове чи фігове дерево. Листя вазона є небезпечним для дітей. Якщо його проковтнути, то можлива нудота, блювання, біль у животі.

Які є отруйні рослини в саду?

У саду варто уникати 6 небезпечних рослин, пише видання Martha Steward. Ці рослини здатні спричинити значні проблеми зі здоров’ям – порушити серцевий ритм, викликати нудоту та судоми.

До списку шкідливих рослин входять – аконіт, олеандр, конвалія, рута садова, наперстянка, бругмансія. Цих садових рослин краще уникати, бо вони становлять небезпеку для людей та домашніх улюбленців.

