Комнатные растения есть в каждом доме, поскольку благодаря зеленым листьям и пышным цветам украшают интерьер. Часто мы покупаем вазоны опираясь на вид, однако есть определенные растения, которые являются опасными, поэтому ни в коем случае их нельзя держать дома.

Потенциальную опасность эти растения представляют для детей и собак, пишет 24 Канал со ссылкой на женский журнал "Storinka". Оказывается, что некоторые вазоны способны вызвать аллергические реакции, раздражение кожи или отравления.

Какие растения являются опасными?

Красавица

Это растение еще часто называют нефритовым деревом. Крассула требует минимального полива и неприхотлива в уходе, но имеет токсичные свойства, которые опасны для людей и детей. Если листья окажутся во рту детей или животных, то возможна рвота или диарея. А вот прикосновение к соку растения приведет к раздражению, зуда, а в определенных случаях к легким ожогам кожи.

Диффенбахия

Комнатное растение хорошо переносит недостаток света, поэтому диффенбахию часто используют как декоративный вазон. Однако растение содержит опасный сок, который при контакте способен вызвать отек языка. Если же сок попадет в глаза, то может спровоцировать боль, кровоизлияние в конъюнктиву, или даже временное ухудшение зрения.



Дома нельзя держать ядовитые растения / Фото Unsplash

Рододендрон

Это растение называют азалией, которая часто встречается в домах. В листьях и соке вазона содержатся токсины, которые способны вызвать тошноту, спазмы в животе, диарею, чрезмерное слюноотделение или резкое снижение давления. После попадания вредных веществ в организм, симптомы проявляются от 30 минут до 2 часов.

Цикламен

В этом растении опасными являются луковицы. При отравлении может наблюдаться тошнота и рвота.

Фикус Бенджамина

Другое название этого растения – каучуковое или фиговое дерево. Листья вазона являются опасными для детей. Если его проглотить, то возможна тошнота, рвота, боль в животе.

Какие есть ядовитые растения в саду?

В саду стоит избегать 6 опасных растений, пишет издание Martha Steward. Эти растения способны вызвать значительные проблемы со здоровьем – нарушить сердечный ритм, вызвать тошноту и судороги.

В список вредных растений входят – аконит, олеандр, ландыш, рута садовая, наперстянка, бругмансия. Этих садовых растений лучше избегать, потому что они представляют опасность для людей и домашних любимцев.

