5 кімнатних рослин для новачків: їх найлегше вирощувати

Кімнатні рослини гарно прикрашають інтер’єр та додають дому затишку, а ще покращують настрій. Для тих, хто хоче вперше доглядати за рослиною, радимо кілька простих вазонів, які легко вирощувати.

Не всі рослини є вибагливими, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Деякі вазони добре ростуть без постійного поливу, світла та обов’язкового підживлення.

Які рослини можна вирощувати новачкам?

Трави на кухні

Свіжі трави для страв можна виростити самостійно. Базилік чи м’ята добре ростуть на кухонному підвіконні. Для гарного росту їм потрібно 6 годин сонячного світла та регулярний полив.

Потос у вітальні

Ця рослина найкраще підійде для вітальні. Плетисті гілки додадуть приміщенню живої зелені, а догляд за рослиною мінімальний. Світло може бути непрямим, а поливати потрібно тільки тоді, коли ґрунт буде сухим.

Сукуленти в кабінеті

Для освітленого кабінету вдома підійдуть сукуленти. Добре витримують пряме сонце кактуси, ехеверія, седум, алое та нефрит. Рослини додадуть кімнаті охайності та зроблять інтер’єр живішим.



Сукуленти добре вписуються до кабінету / Фото Pexels

Заміокулькас для гостьової кімнати

Ця рослина є невибагливою. Вона добре переносить слабке чи яскраве непряме світло, потребуючи лише періодичного поливу. Блискуче темне листя надасть кімнаті додаткової краси.

Спатифілум

Рослина здатна очищати повітря й створювати затишну атмосферу. Дехто каже, що спатифілум здатен зменшити головний біль та покращити концентрацію. Вирощувати рослину можна при непрямому сонячному світлі з добре дренованим ґрунтом.

Для тих, хто тримає вдома грошове дерево, варто скористатися одним цікавим підживленням, пише City Magazine. Натуральне добриво з яєчної шкаралупи, цукру та бананової шкірки може активізувати ріст і цвітіння грошового дерева. Грошове дерево, незважаючи на свої переваги, може бути небезпечним через вміст миш'яку в листі, тому його не рекомендують тримати в спальні чи на кухні.

Як доглядати за іншими рослинами?