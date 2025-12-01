5 комнатных растений для новичков: их легче всего выращивать

Комнатные растения хорошо украшают интерьер и добавляют дому уюта, а еще улучшают настроение. Для тех, кто хочет впервые ухаживать за растением, советуем несколько простых вазонов, которые легко выращивать.

Не все растения являются прихотливыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Некоторые вазоны хорошо растут без постоянного полива, света и обязательной подкормки.

Какие растения можно выращивать новичкам?

Травы на кухне

Свежие травы для блюд можно вырастить самостоятельно. Базилик или мята хорошо растут на кухонном подоконнике. Для хорошего роста им нужно 6 часов солнечного света и регулярный полив.

Потос в гостиной

Это растение лучше всего подойдет для гостиной. Плетистые ветви придадут помещению живой зелени, а уход за растением минимальный. Свет может быть непрямым, а поливать нужно только тогда, когда почва будет сухой.

Суккуленты в кабинете

Для освещенного кабинета дома подойдут суккуленты. Хорошо выдерживают прямое солнце кактусы, эхеверия, седум, алоэ и нефрит. Растения придадут комнате опрятности и сделают интерьер более живым.



Суккуленты хорошо вписываются в кабинет / Фото Pexels

Замиокулькас для гостевой комнаты

Это растение является неприхотливым. Оно хорошо переносит слабый или яркий непрямой свет, нуждаясь лишь в периодическом поливе. Блестящие темные листья придадут комнате дополнительной красоты.

Спатифиллум

Растение способно очищать воздух и создавать уютную атмосферу. Некоторые говорят, что спатифиллум способен уменьшить головную боль и улучшить концентрацию. Выращивать растение можно при непрямом солнечном свете с хорошо дренированной почвой.

Для тех, кто держит дома денежное дерево, стоит воспользоваться одной интересной подкормкой, пишет City Magazine. Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева. Денежное дерево, несмотря на свои преимущества, может быть опасным из-за содержания мышьяка в листьях, поэтому его не рекомендуют держать в спальне или на кухне.

Как ухаживать за другими растениями?