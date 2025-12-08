5 фруктових дерев, які можуть рости у теплиці навіть взимку

Теплицю більшість з нас сприймають як місце для розсади, але насправді у ній можна вирощувати взимку рослини та маленькі деревця.

Окрім садових культур, у теплиці можуть рости екзотичні дерева, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Головне, що потрібно зробити – контролювати температуру, слідкувати за освітленням та обрати правильний вибір сорту.

Що можна виростити в теплиці?

Кумкват

Це деревце є компактним, витривалим та досить урожайним, а догляд за ним – мінімальний. Переносить температуру до 4 градусів тепла, а найкраще плодоносить за температури 13 градусів. Кумкват лише потребує багато світла, кислуватого ґрунту та хорошого дренажу.

Інжир

У теплиці інжир росте набагато краще, ніж у відкритому ґрунті. Там він здатен отримати достатньо тепла, сонця та захисту від заморозків. Дерево потребує 8 годин прямого світла, температури 15 градусів та дренованого ґрунту.

Лимон Меєра

Це деревце є більш холодостійким, ніж інші цитрусові. Добре росте за температури 13 градусів. Може квітнути увесь рік, якщо буде отримувати 8 годин світла.

Карликовий банан

Банановий кущ потребує трохи більше уваги, але воно того варте. Для цієї рослини потрібно 12 годин яскравого світла й температура – 21 градус. Ґрунт повинен бути вологим, без застою води, проте для формування плодів дереву знадобиться від 14 до 18 місяців.

Карликова яблуня

Це дерево добре підходить для зимової теплиці. Воно компактне та витримує холод. Росте карликова яблуня у добре дренованому ґрунті з великою кількістю світла.

До слова, рослини, які можна залишити на балконі взимку, включають м’яту, мелісу, розмарин, любисток і орегано, а також морозостійкі хвойні та листяні чагарники, пише Home Garden. Для зимового підвіконня підходять квітучі рослини, такі як камелії, азалії, первоцвіти, цикламен та каланхое.

