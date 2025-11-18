Ці 5 звичок у прибиранні тільки шкодять: позбудьтеся їх якомога швидше
Прибирання дому навряд чи входить до десятки улюблених побутових завдань – і особливо неприємно дізнатися, що деякі звички приносять більше шкоди, ніж користі.
Більшість людей мріють завершити прибирання якомога швидше та якомога довше до нього не повертатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які звички під час прибирання тільки шкодять?
Використання брудних інструментів
По-справжньому добре почистити щось дуже важко, якщо те, що ви використовуєте для прибирання – брудне. Тож економія на губках, ганчірках для пилу тощо може призвести до того, що ваше прибирання буде не таким ретельним, як хотілося б.
Очікування до вихідних
Субота чи неділя – це ті дні, коли люди найчастіше проводять прибирання. Втім, якщо ви не хочете витрачати весь вихідний день на це неприємне завдання, частину роботи можна зробити заздалегідь. Коли ви ігноруєте дрібниці, вони зрештою перетворюються на безлад, прибирання якого забере чимало часу.
Намагайтеся виділяти принаймні кілька хвилин щодня, аби розставляти речі на свої місця та позбуватися засмічень.
Перевантаження побутової техніки
Можливо, повне завантаження пральної та посудомийної машини видається ефективним, проте це може мати негативні довгострокові наслідки. Якщо посудомийка надто сильно навантажена, це призведе до того, що тарілки будуть не так добре помиті.
Прибирання в неправильному порядку
Так, насправді існує правильний порядок для прибирання – і це згори вниз. Дуже часто люди миють підлогу, а вже тоді протирають високі полиці – і це призводить до того, що пил знову опадає на чисту підлогу, пише Southern Living.
Неправильне використання засобів для прибирання
Деякі люди вважають, що засоби для прибирання можуть бути взаємозамінними – але це не так. Окрім того, поширена помилка полягає в тому, що засоби наносять, а тоді одразу ж змивають, і вони не встигають подіяти на повну силу.
Які ще лайфхаки з прибирання потрібно знати?
Вивести іржу з раковини та крана можна за лічені хвилини, і замінювати фурнітуру не доведеться. Для цього можна скористатися звичайним домашнім засобом.
До того ж дуже легко можна й підтримувати чистоту підлоги без постійного прибирання – і для цього потрібно запам'ятати всього кілька простих правил.
