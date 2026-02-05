Ось яка ідеальна температура має бути в морозилці: більшість людей виставляють неправильно
- Ідеальна температура в морозильній камері повинна бути близько -17 градусів за Цельсієм.
- Експерти радять тримати морозилку заповненою на 3/4 для оптимальної енергоефективності.
Морозильна камера – це ідеальний спосіб зберегти продукти надовго: там вони легко можуть лежати й кілька місяців. Але лише за умови, що температура виставлена правильно.
Багато людей навіть не замислюються над температурою у холодильнику чи морозильній камері, а тоді дивуються, що продукти псуються у ній, повідомляє Real Simple.
Яку температуру підтримувати в морозильній камері?
Холодильник та морозилка – це просто незамінні прилади у будь-якому домі. Холод уповільнює ріст бактерій та зберігає продукти свіжими значно довше – але якщо температура починає підійматися вище певної позначки, бактерії починають розмножуватися просто-таки у геометричній прогресії.
Отож, ідеальна температура в холодильнику – це не 4 градуси, як багато людей вірять, а трохи нижче. Експерти радять підтримувати її на рівні 1,7 – 3,3 градуса.
А ось в морозильній камері температура має бути значно нижчою – близько -17 градусів за Цельсієм. Але зважайте, що надто низька температура може не тільки збільшити ваші рахунки за комунальні послуги, але й призвести до того, що продукти втратять вологу, а відтак і смак.
Визначити, що в морозильній камері надто низька температура, просто – на стінках намерзає багато льоду.
Наскільки заповненою має бути морозильна камера?
Експерти радять завжди тримати морозилку заповненою на 3/4 – так ваш прилад використовуватиме мінімум енергії, аби підтримувати температуру, пише The Kitchn. А ось пуста морозильна камера призведе до швидшого зношування холодильника та високих рахунків за електрику.
