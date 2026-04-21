Завжди у тренді: як стилізувати сорочку в клітинку

Клітинка – це один з тих візерунків, що ніколи по-справжньому не виходять з моди, але останнім часом принт отримав нове трендове переосмислення.

Перші ознаки "відродження" сорочок у клітинку як стильного must have у гардеробі з’явилися ще кілька років тому, коли Кейт Мосс з’явилася у блакитній картатій сорочці для колекції Bottega Veneta 2023 року, пише Elle. Але саме весняний сезон 2026 року обіцяє стати піком для картатих принтів.

Найкращим у цьому тренді залишається те, що завдяки різним стилізаціям можна створити для себе цілу колекцію весняних луків.

Як стилізувати сорочку в клітинку?

Останнім часом принт в клітинку стає все помітнішим на подіумах, і при цьому використовується у свіжому, новому вигляді, часто поєднуючись з іншими принтами – квітковими, блискітками, смужками.

І ця еволюція розкриває потенціал картатих сорочок у зовсім іншому ключі: їх можна стилізувати для різних стилів. Найкращий спосіб – це поєднати класичні та незвичайні речі: вільні картаті штани, яскраві аксесуари, легкі тканини, що асоціюються з весною.

Далі ділимося кількома конкретними ідеями для натхнення.

Креативно нашаровуйте

Хто сказав, що сорочка має бути базовим і єдиним шаром? Цей універсальний картатий елемент гардероба може легко перетворитися на стильний "шарф" поверх тренча, чи стати базою під яскраву футболку, аби на видноті залишалися лише рукави.

Картату сорочку можна нашарувати з іншим одягом: фото з інстаграму

Головне у нашаруванні – не боятися експериментів та виходити за звичні рамки, пише British Vogue.

Наважтеся на зіткнення принтів

Принт – це те, що може перетворити звичайний, нічим не примітний одяг на яскравий і незабутній образ. Та якщо ви хочете вдягнути картату сорочку, це зовсім не означає, що вам потрібно обмежитися лише нею. У 2026 році не спадає популярність принтів горошок, далматинець, зебра і навіть ягуар – і цікаве поєднання речей з цими візерунками створить справді незабутній аутфіт.

Поєднання принтів допоможе створити унікальний образ: фото з інстаграму

Зберігайте невимушеність

Так, звичайна сорочка поверх футболки, поєднана з джинсами, залишається у моді! Додайте до цього джинсову кепку, велику містку сумку – і міський образ на день готовий.

Сорочку можна застилізувати просто: фото з інстаграму

Картата сорочка допомагає внести в настрій легкість та часом дуже потрібну простоту.

Оберіть укорочену сорочку

Коли весняне сонце стає все теплішим, можна замислитися про стилізацію короткої картатої сорочки. Вузол на животі – це мінітренд весни 2026, що точно надасть образу свіжості та актуальності. Поєднувати можна з джинсами, структурними принтованими спідницями чи вільними штанами.

Укорочені сорочки зараз у тренді: фото з інстаграму

Оберніть навколо талії

Класичне обернення навколо пояса – це повернення до початків популярності сорочок в клітинку. Легку ностальгію за 90-ми можна освіжити додаванням до образу довгої атласної спідниці, трендової футболки-поло та улюбленої зручної пари взуття.

Сорочку можна стильно носити на талії: фото з інстаграму

Перетворіть сорочку на блузку

Чи ви колись вдягали сорочку задом наперед? Якщо ще ні, тоді саме час це зробити – бо модниці вважають це новим трендом 2026 року. Ґудзики на спині додають несподіваної текстури та структури, і звичний елемент гардероба починає грати зовсім новими фарбами.

Тож сорочка в клітинку – це чудова можливість створити десятки стильних, свіжих образів за допомогою однієї речі.