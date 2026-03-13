Як позбутися смоли на абрикосах і персиках: садівник все пояснив

Камедетеча чи гомоз – одна з найпоширеніших проблем персиків та абрикосів. Якщо ігнорувати це явище на деревах, то вони можуть серйозно постраждати чи навіть загинути за кілька років.

Гомоз проявляється у вигляді густої жовто-коричневої рідини, яка виступає на корі у місцях пошкодження, йдеться на ютуб-каналі "Корисне-TV". У народі цю захисну реакцію називають смолою.

Як вивести камедетечу?

Однією з основних причин появи камедетечі є різкі перепади температур. До прикладу, якщо сік вдень рухається по стовбуру, то вночі замерзає, коли температура починає падати. Через це кора тріскається й з’являються пошкодження.

Саме тому садівники радять білити стовбури дерев. Це допомагає захистити їх від перегрівання на сонці й зменшує ризик тріщин. Крім того, кору можуть пошкодити шкідники. Через такі ранки в дерево проникають інфекції та грибкові хвороби, які також провокують камедетечу.

Боротися з гомозом найкраще навесні. Садівник розповів, що лікування проблеми дуже просте. Спочатку треба гострим ножем акуратно видалити всі уражені ділянки кори там, де з’явилася смола. Після очищення рани все рекомендовано породезінфікувати. Для цього можна використати 1% розчину мідного купоросу чи 3% перекису водню.

Після обробки пошкоджені місця варто замазати спеціальним засобом. Садівник розповів, що раніше використовував лак-бальзам, який хоч і трохи дорогий, але ефективно захищає рани на дереві.

Як альтернативу таку замазку можна приготувати самостійно. Для цього використовують негашене вапно та мідний купорос. Для профілактики дачник радить ще до набухання бруньок обробляти дерева бордоською сумішшю. Така обробка допоможе знищити спори грибків і хвороб, які можуть залишатися на корі.

Крім того, використання суміші виконає функцію побілки: захистить стовбур та гілки від перегрівання на сонці та запобіжить появі морозобоїн.

До слова, бордоську суміш також використовують для боротьби з паршею, плодовою гниллю, фітосторозом та плямистістю листя на різних культурах, таких як яблуні, груші, персики, вишні, смородина та виноград, пишуть "Вікна".

Для приготування суміші потрібна вода, мідний купорос та вапно. Спочатку треба підготувати 10 літрів води та 2 відра, наливши у кожне по 5 літрів. В одному відрі треба розчинити 100 грамів мідного купоросу, а в іншому – 100 грамів вапна. Після цього розчин міцного купоросу повільно вливають у розчин вапна, постійно помішуючи дерев’яною палицею.

