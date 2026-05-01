50% людей роблять помилку: скільки порошку потрібно на одне прання

Деякі люди думають, що чим більше гелю або порошку дати під час прання, тим кращим буде результат. Та на практиці надлишок миючого засобу може зробити гірше і для одягу, і для самої пральної машини.

Надмірна кількість засобу насправді не встигає повністю вимитися з тканини, пише Cnet. Його залишки накопичуються у волокнах, через що речі стають менш м’якими, втрачають колір і навіть можуть подразнювати шкіру.

Скільки порошку потрібно для прання?

Часто через більшу кількість порошку утворюється надлишкова піна. Вона заважає нормальному процесу прання й полоскання, а також створює додаткове навантаження на техніку, що з часом навіть може вплинути на її роботу.

Для стандартного завантаження достатньо 30 міліграмів рідкого засобу – це приблизно половина ковпачка.

Найкраще рішення – дотримуватися рекомендацій виробника на упаковці та користуватися мірними ковпачками або ложками. Для делікатних тканин і дитячих речей краще обирати мінімальні дози.

Яка рекомендована температура прання?

Що цікаво, температура води впливає не лише на чистоту, але й на збереження речей. У більшості випадків безпечніше обирати холодну або ледь теплу, особливо коли перуться світлі й темні тканини. Це допомагає уникнути вицвітання.

Крім того, важливо звертати увагу на режим віджиму. Делікатні речі можуть втратити форму, якщо обертання буде занадто інтенсивним.

Чим замінити агресивні засоби?

Фахівці радять не зловживати відбілювачем, оскільки він має агресивну дію. Як альтернативу можна використовувати засоби з перкарбонатом натрію – вони м’якше впливають на тканину, але при цьому добре освіжають колір.

Якщо хочеться зробити одяг м’яким, не обов’язково використовувати кондиціонер, оскільки він часто залишає плівку на тканині. Замість цього можна під час полоскання додати склянку оцту й пів склянки харчової соди під час прання, щоб нейтралізувати залишки миючих засобів і зробити тканину приємнішою на дотик.

Дотримання цих правил допоможе не лише краще прати речі, але й зберегти їхній вигляд і якість на довший час.

Освіжити запах одягу може лимонна олія, пише House Digest. Під час нагрівання води аромат швидко поширюється, тому навіть мінімальної кількості вистачає, щоб освіжити вбрання. Втім, з цим лайфхаком слід бути обережними.

Ефірна олія лимона має високу концентрацію, тому наносити її на одяг не можна. Достатньо капнути лише нанести 2 – 3 краплі на вовняну кульку перед сушінням чи додати до прального засобу під час прання.

Рушники слід прати без кондиціонера, а для усунення запаху додавати лимонну кислоту. Для пом'якшення рушників рекомендується використовувати тенісні м'ячики під час сушіння.

Рідкий пральний засіб ефективний для попередньої обробки плям, добре працює з жирними забрудненнями і підходить для жорсткої води.