Як зробити сині та червоні яйця без хімії та покупних барвників: це дуже просто

Фарбування яєць до Великодня – це давня традиція, без якої складно уявити приготування до свята. Останнім часом все більше людей відмовляються від магазинних барвників на користь природних інгредієнтів.

Звичайні овочі здатні дати не менш яскраві відтінки, пише Dytyna. Особливо популярними є способи фарбування за допомогою звичайного буряка та червоної капусти.

Читайте також Про лушпиння можна забути: новий метод фарбування яєць фольгою на Великдень

Вони дозволяють отримати красиві червоні та сині відтінки без жодної хімії, зберігаючи натуральність.

Як зробити червоні крашанки?

Візьміть 3 – 4 буряка, натріть на терці та вичавіть сік через марлю, а тоді додайте одну столову ложку 9% оцту.

Яйця потрібно покласти у буряковий сік та відкласти на 2 – 3 години. Для насиченого кольору їх можна залишити на всю ніч. Крашанки вийдуть рожевими або червоними.

Як зробити сині крашанки?

Цікавий метод у своєму інстаграмі показала блогерка Тетяна Шліктенко. Повторити його дуже просто.

Наріжте половину червоної капусти середніми шматочками та вкиньте на дно казана, зверху викладіть яйця, а тоді накрийте зверху ще рештою капусти. Тоді каструлю потрібно залити водою й додати не повну столову ложку солі та 2 столові ложки оцту.

Яйця варити у такій воді з капустою потрібно 10 хвилин, а тоді дати їм час остигнути у тій воді. Для блакитного кольору яйця можна залишити на кілька годин, проте дівчина залишила на усю ніч, а вранці вони набули яскравого синього кольору.

Щоб яйця блистіли, потрібно на спонжик додати трішки олії й протерти їх.

Як зробити сині крашанки: дивіться відео

Як підготуватися до Великодня?