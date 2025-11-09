Навіщо ставити сіль на підвіконня: несподіване використання продукту

Сіль – це неймовірний кухонний продукт, що знайдеться у кожному домі. Без неї не лише не обійдеться жодна страва, але й вона може бути надзвичайно корисною у прибиранні, а також у боротьбі з поширеною осінньою проблемою.

Небагато людей здогадуються восени покласти на підвіконню блюдечко з сіллю – і дарма. Адже це може виявитися надзвичайно корисним для оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Навіщо ставити сіль на підвіконня?

З настанням зимових холодів і осінньої вологи фахівці радять ставити миску з сіллю на підвіконня – і цей простий та дешевий продукт може виявитися просто вирішальним для розв'язання однієї з найбільших проблем цієї пори року – конденсату.

З настанням холодів конденсат стає все більшою проблемою – і якщо з ним нічого не робити, зрештою він призведе до того, що у дім проникне цвіль. Втім, звичайна миска солі може суттєво зменшити утворення конденсату – адже сіль може всотувати у себе зайву вологу.

Сіль діятиме як природний та досить ефективний поглинач вологи – а що менше вологи у повітрі, то менша ймовірність утворення конденсату, коли ця волога стикається з холодним віконним склом, пише Homes & Gardens.

Це дуже простий трюк, що не вимагає жодних зусиль, але може принести чимало користі. Головне – час від часу замінювати сіль. Її також можна просушити у духовій печі, аби використовувати знову. Кількість солі, яку потрібно буде використати, залежить від розміру вікна, поряд з яким ви розміщуєте сіль. Тож що більше вікно, то більше солі знадобиться.

А коли сіль стане вологою та почне злипатися, її вже потрібно буде замінити.

Що ще потрібно зробити восени?