Ці 5 речей гості одразу ж помічають у вашій ванній: подбайте про них зараз же

Коли ви готуєтеся до прийому гостей, саме ванна кімната має бути нагорі вашого списку прибирання. Попри те, що чимало людей взагалі її пропускають, робити так точно не варто.

Щойно хтось переступає поріг ванної кімнати, він її оцінює, пише Martha Stewart. І ваші гості – точно не виняток. Та ось про що багато людей не підозрюють, так це те, що звертають увагу не лише на чистоту, але й на загальну атмосферу кімнати.

На що звертають увагу гості у ванній кімнаті?

Чистота та запах

Перше, що помічають гості – це, звісно ж, наскільки чистим виглядає простір та як він пахне. Тож перед прибиранням спробуйте подивитися на приміщення так, наче заходите туди вперше.

Обов'язково помийте туалет, підлогу, стільниці та раковину. Також не забудьте протерти дзеркало від розводів і не оминайте "непомітні" місця, як-от плінтуси, кути та світильники. Але запах так само важливий, як і охайний вигляд. Якщо ваш засіб для чищення ванної дуже агресивний, не забудьте провітрити кімнату згодом.



Ванна має бути чистою / Фото Pexels

Надто багато мотлоху

Ванна кімната – це особистий простір, тож не дивно, що з часом там нагромаджуються речі. Та перед приходом гостей перегляньте, скільки баночок, пляшечок тощо стоїть перед дзеркалом та приберіть зайві, аби усунути візуальний безлад, або принаймні розставте усе якомога охайніше, пише Real Simple.

Легкодоступні предмети першої потреби

Туалетний папір, рушник для рук, мило – це ті речі, які у ванній кімнаті мають бути на видноті. Це справжній ключ до того, аби ваші гості почували себе комфортно у вас вдома.

Гарне освітлення

Багато людей навіть не думають про те, як виглядає освітлення в їхній ванній кімнаті, та це значно важливіший фактор, ніж може видатися спершу. Світильники, освітлення з димерами, м'яке світло замість холодного можуть повністю трансформувати ваш простір.

Індивідуальні деталі

Багато людей надають перевагу мінімалістичному вигляду ванної кімнати, проте вона також може бути місцем для експериментів з декором. І всього кілька особистих деталей можуть зробити простір по-справжньому особливим.

