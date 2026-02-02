Цвістиме цілий рік: спатифілум варто тримати в одному особливому місці

Рослина спатифілум може довго не цвісти, але хвилюватися не варто. Часом проблема ховається у неправильному освітленні. Та якщо знати, де саме тримати вазон, то ситуація швидко покращиться.

Лілія миру тішить квітникарів зеленим листям та білими квітами, пише Mirror. Нерідко рослини у магазинах виглядають красиво, а вдома лише нарощують зелене листя, не випускаючи білих квітів.

Як змусити спатифілум цвісти увесь рік?

Головною причиною відсутності цвітіння є світло. Попри те, що спатифілум стійкий до слабкого освітлення, але недостатня кількість світла призводить до того, що вони не ростуть і не цвітуть. Фахівці кажуть, що рослини потребують яскравого, але непрямого світла.

Найкращим місцем для лілії миру вважається східне вікно. У цьому місті світло м’яке та рівномірне. Якщо її розташувати біля південного вікна, то варто тримати на відстані від прямого сонця та використовувати прозору штору. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя, роблячи його жовтим чи коричневим, а квіти – зеленуватими.



Спатифілум добре росте у світлому місці / Фото Pexels

Саме правильне освітлення дозволяє спатифілуму цвісти регулярно та довго. Якщо розмістити рослину у вигідному місці, то вона почне випускати білі суцвіття. Якщо у вас є мирна лілія, але вона довго не цвіла, то достатньо лише змінити її місце, щоб рослина знову ожила.

Як врятувати спатифілум?

Неправильний полив може викликати в'янення спатифілума, тому важливо не пересушувати та не перезволожувати рослину, пише Kobieta w INTERIA.PL. Для пожвавлення спатифілума можна використовувати натуральні добрива. Чудово підійде відвар з цибулевого лушпиння. Підживлювати ним варто рослину раз на тиждень.

Які ще поради варто знати?