Цвістиме цілий рік: спатифілум варто тримати в одному особливому місці
- Основною причиною відсутності цвітіння спатифілума є недостатнє освітлення; рослині потрібно яскраве, але непряме світло.
- Неправильний полив може викликати в'янення, тому важливо не пересушувати та не перезволожувати спатифілум, а для підживлення використовувати натуральні добрива, наприклад, відвар з цибулевого лушпиння.
Рослина спатифілум може довго не цвісти, але хвилюватися не варто. Часом проблема ховається у неправильному освітленні. Та якщо знати, де саме тримати вазон, то ситуація швидко покращиться.
Лілія миру тішить квітникарів зеленим листям та білими квітами, пише Mirror. Нерідко рослини у магазинах виглядають красиво, а вдома лише нарощують зелене листя, не випускаючи білих квітів.
Читайте також 5 рожевих кімнатних рослин, які миттєво прикрасять дім
Як змусити спатифілум цвісти увесь рік?
Головною причиною відсутності цвітіння є світло. Попри те, що спатифілум стійкий до слабкого освітлення, але недостатня кількість світла призводить до того, що вони не ростуть і не цвітуть. Фахівці кажуть, що рослини потребують яскравого, але непрямого світла.
Найкращим місцем для лілії миру вважається східне вікно. У цьому місті світло м’яке та рівномірне. Якщо її розташувати біля південного вікна, то варто тримати на відстані від прямого сонця та використовувати прозору штору. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя, роблячи його жовтим чи коричневим, а квіти – зеленуватими.
Спатифілум добре росте у світлому місці / Фото Pexels
Саме правильне освітлення дозволяє спатифілуму цвісти регулярно та довго. Якщо розмістити рослину у вигідному місці, то вона почне випускати білі суцвіття. Якщо у вас є мирна лілія, але вона довго не цвіла, то достатньо лише змінити її місце, щоб рослина знову ожила.
Як врятувати спатифілум?
Неправильний полив може викликати в'янення спатифілума, тому важливо не пересушувати та не перезволожувати рослину, пише Kobieta w INTERIA.PL. Для пожвавлення спатифілума можна використовувати натуральні добрива. Чудово підійде відвар з цибулевого лушпиння. Підживлювати ним варто рослину раз на тиждень.
Які ще поради варто знати?
Натуральне добриво з яєчної шкаралупи, цукру та бананової шкірки може активізувати ріст і цвітіння грошового дерева.
Заміокулькас можна підживлювати домашнім добривом з кропиви, соняшнику та кавовою гущею для стимуляції росту та появи нового листя.
Часті питання
Чому спатифілум може не цвісти вдома, хоча виглядає красиво в магазині?
Головною причиною відсутності цвітіння є недостатня кількість світла. Незважаючи на стійкість спатифілума до слабкого освітлення, йому необхідне яскраве, але непряме світло для росту та цвітіння.
Як правильно розмістити спатифілум для досягнення кращого цвітіння?
Найкращим місцем для лілії миру вважається східне вікно, де світло м’яке та рівномірне. Якщо розміщувати біля південного вікна, потрібно тримати його на відстані від прямого сонця та використовувати прозору штору, щоб уникнути пошкодження листя та квітів.
Як можна врятувати спатифілум від в'янення?
Важливо не пересушувати та не перезволожувати рослину. Для оживлення спатифілума можна використовувати натуральні добрива, наприклад, відвар з цибулевого лушпиння, підживлюючи ним рослину раз на тиждень.