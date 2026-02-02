Будет цвести круглый год: спатифиллум стоит держать в одном особенном месте
- Основной причиной отсутствия цветения спатифиллума является недостаточное освещение; растению нужно яркий, но непрямой свет.
- Неправильный полив может вызвать увядание, поэтому важно не пересушивать и не переувлажнять спатифиллум, а для подкормки использовать натуральные удобрения, например, отвар из луковой шелухи.
Растение спатифиллум может долго не цвести, но волноваться не стоит. Иногда проблема скрывается в неправильном освещении. Но если знать, где именно держать вазон, то ситуация быстро улучшится.
Лилия мира радует цветоводов зелеными листьями и белыми цветами, пишет Mirror. Нередко растения в магазинах выглядят красиво, а дома только наращивают зеленые листья, не выпуская белых цветов.
Как заставить спатифиллум цвести весь год?
Главной причиной отсутствия цветения является свет. Несмотря на то, что спатифиллум устойчив к слабому освещению, но недостаточное количество света приводит к тому, что они не растут и не цветут. Специалисты говорят, что растения нуждаются в ярком, но непрямом свете.
Лучшим местом для лилии мира считается восточное окно. В этом месте свет мягкий и равномерный. Если ее расположить у южного окна, то стоит держать на расстоянии от прямого солнца и использовать прозрачную штору. Прямые солнечные лучи могут повредить листья, делая его желтым или коричневым, а цветы – зеленоватыми.
Спатифиллум хорошо растет в светлом месте / Фото Pexels
Именно правильное освещение позволяет спатифиллуму цвести регулярно и долго. Если разместить растение в выгодном месте, то оно начнет выпускать белые соцветия. Если у вас есть мирная лилия, но она долго не цвела, то достаточно лишь изменить ее место, чтобы растение снова ожило.
Как спасти спатифиллум?
Неправильный полив может вызвать увядание спатифиллума, поэтому важно не пересушивать и не переувлажнять растение, пишет Kobieta w INTERIA.PL. Для оживления спатифиллума можно использовать натуральные удобрения. Прекрасно подойдет отвар из луковой шелухи. Подкармливать им следует растение раз в неделю.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.
