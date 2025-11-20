У більшості регіонів діють тривалі відключення світла, пише 24 Канал. У ДТЕК кажуть, що через удари не тільки по ТЕС, а й по мережах, від працюючих станцій просто неможливо доставити електроенергію.

Сильний холод та зменшення потужності призводять крім погодинних, ще й до аварійних відключень. Щоб не нервувати під час наступних блекаутів, радимо придбати вже зараз кілька товарів.

Які товари купити на час відключення світла?

Портативна зарядна станція

Цей пристрій для дому є універсальним. На відміну від звичайного повербанка, станція має більший запас енергії та здатна живити всю малопотужну техніку: телефон, ноутбук, роутер тощо. У критичній ситуації вона забезпечує кілька годин стабільної роботи важливих пристроїв.

Потужний повербанк

У період відключень варто придбати повербанк з великою ємністю та можливістю швидкої зарядки. Важливо, щоб девайс заряджав не лише телефон, але й ноутбук. Завдяки ньому вдасться залишатися на з’язку тривалий час.

LED-лампа на акумуляторі

Така лампа здатна працювати кілька годин без підзарядки. Особливо вона стане помічною у вечірню пору, особливо зараз, коли вже після 16 години в кімнаті стає помітно темно. Така лампа є зручною та в рази безпечнішою за свічки.



LED-лампа є необхідною в період відключення світла / Фото Pexels

Енергозберігаючі лампи

Фахівці кажуть, що такі лампи потрібні не лише на період відключень, але й для економії електроенергії. Економні лампи споживають набагато менше, тож коли світло з’явиться, вони не перевантажать мережу.

Компактний ліхтарик

Такий ліхтарик стане необхідним у кожному домі для пересування в темряві. Варто обирати такий, що має кілька режимів освітлення та довгий час роботи.

Які ще поради є корисні на холодну пору?