Чи треба струшувати сніг з рослин взимку: відповідь знають одиниці

Навіть в холодну пору року сад та город потребує уваги, особливо в період сильних снігопадів. Часом щільний покрив снігу може стати загрозою рослин. Все залежить від того, де саме та як він накопичується.

Дехто вважає, що сніг добре зберігає тепло та захищає рослини від морозів, пише Gazeta.Pl. Певною мірою так і є, але в окремих випадках сніг на рослинах здатен їх лише пошкодити.

Читайте також Орхідея навіть взимку цвістиме без перерви: ось чим її підживити

Чи потрібно струшувати сніг з рослин?

Від снігу найбільше страждають дерева та чагарники. Якщо снігові маси важкі, то створюють тиск на гілки та здатні призвести до їхньої деформації чи ламання. Саме тому дачники радять в період сильних опадів струшувати сніг з крон. Вузькі та вертикальні гілки краще зв’язувати мотузкою чи джутовою стрічкою, щоб уникнути розлому.

Сніг як утеплювач – не найкращий варіант. Набагато ефективніше працюють природні матеріали: солома, джут чи агроволокно. Однак укривати рослини треба лише після перших стабільних морозів. Якщо зробити це занадто рано, то тепло здатне спровокувати небажаний ріст та навіть послабити культуру. Декоративні кущі захищають методом підгортання – засипаючи основу ґрунтом.



Сніг з деяких гілок потрібно струшувати / Фото Pexels

Проблемою є надлишок вологи після танення снігу. Це небезпечно для рослин та газону, коли сніговий шар може створити сприятливе середовище для грибкових хвороб. Під деревами та кущами сніг можна залишати. Саме там він працює як природний утеплювач для ґрунту.

Та попри вологу від снігу, дерева та чагарники можуть все одно взимку страждати від нестачі води. Замерзлий ґрунт не дає рослинам повністю поглинати вологу, тому призводить до зимового в’янення. Дачники радять контролювати стан рослин в холодний період.

Важливим моментом є прибирання снігу з доріжок та під’їздів. Сіль та хімічні реагенти можуть потрапити в ґрунт і нашкодити рослинам. Безпечною альтернативою є звичайний пісок, який зменшує ковзання й не отруює землю.

До слова, для успішної зимівлі троянд важливо припинити підживлення та обрізку, щоб рослина перейшла в період спокою, пише Gardening Know How. Укутування троянд сухим листям або соломою допоможе захистити їх від холоду, а в'юнкі троянди слід обернути мішковиною та закріпити на шпалері.

Які ще поради варто знати?