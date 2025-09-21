Гнилі фрукти, овочі на грядках чи компост – є джерелом їжі для щурів, а густі кущі чи скупчення дров – забезпечують їм сховища, пише 24 Канал з посиланням на Express. Відлякати небажаних гостей на подвір’ї дуже просто.

Як позбутися щурів?

Надокучливі шкідники переносять різні хвороби – сальмонелу, лептоспіроз, хантавірус тощо. Якщо ви помітили хоч одного гризуна в саду, тоді потрібно швидко реагувати, щоб вивести їх.

Є один конкретний засіб для боротьби зі щурами – це цибуля. Вона має різкий аромат, який дуже не люблять щурі. Все, що потрібно зробити – помістити цибулю в ті місця, де можуть бути щурі. Вони понюхають овоч й втечуть. Цибулю потрібно змінювати кожні кілька днів.



Щурів можна легко позбутися / Фото Pexels

У цибулі містяться сполуки сірки, які подразнюють очі та ніс щурів. А ще овоч має аліцин, який здатен призвести до анемії та кисневої недостатності у щурів, при потраплянні в організм.

Як ще позбутися щурів?

В іншому матеріалі британський ресурс Express назвав ще кілька дієвих методів проти щурів. Фахівці зазначили, що дієвим є засіб з олії перцевої м’яти. Потрібно лише розкласти кульки просочені нею по периметру саду або паркана. Різкий запах не дозволить гризунам пробратися на ділянку.

Окрім того, до ще одного корисного засобу входить рідина для полоскання рота. Ватяні кульки просочені цією рідиною різко відлякують щурів, оскільки дезінфікувальний засіб є для гризунів занадто смердючим та різким.

Які рослини не люблять гризуни?