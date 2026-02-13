Не викидайте затискачі до хліба: їх можна використати повторно

Маленькі пластикові затискачі від хліба більшість з нас автоматично викидає разом з пакуванням. Вони здаються незначною дрібницею, яка не має жодної цінності. Проте ці мініатюрні кліпси можуть стати дуже корисними у повсякденному житті.

Їхня форма і міцність дозволяють використовувати їх повторно – для організації простору, зберігання речей та навіть догляду за рослинами, пише 24 Канал. Є кілька простих, але дієвих способів, які дадуть цим маленьким деталькам друге життя.

Як використовувати затискачі до хліба?

Організація кабелів та зарядок

Проблема заплутаних дротів торкається кожного щодня. Зарядні пристрої чи кабелі від техніки утворюють безлад навіть у спеціальному ящику, де вони зберігаються. А от затискач від хліба може стати зручним фіксатором.

Потрібно лише акуратно змотати кабель та закріпити його кліпсою. Таким чином дріт не розмотається і не буде плутатися з іншими речима. Для зручності його можна навіть підписати маркером.

Позначка для скотчу

Досить часто кінець скотчу складно знайти, якщо він щільно прилягає до рулону. Щоб не витрачати час і не псувати край стрічки, достатньо лише прикріпити затискач до краю скотчу після використання. Це дозволить за потреби швидко знайти початок стрічки й не нищити рулон.

Мініфіксатор для рослин

Під час вирощування кімнатних рослин іноді потрібно обережно закріпити стебло до опори. Затискач від хліба може легко виконувати роль легкого тримача. Важливо лише не перетискати стебло, бо завдання кліпси – підтримувати рослину.



Затискачі до хліба можна повторно використовувати / Фото з сайту "Добрі новини"

Закривання пакетів з крупами та спеціями

Відкриті пакети з крупами, макаронами чи спеціями часто доводиться прикріплювати прищепками чи зав’язувати гумкою. Затискач може стати простішою альтернативою. Достатньо лише скласти край пакета й зафіксувати його кліпсою. Вміст таким чином буде захищений від вологи та розсипання.

Затискачі для творчості

Кліпси від хліба можна використовувати для творчості. Якщо написати маркером на них цифри чи букви, то вони стануть простим навчальним інструментом для дітей. Їх можна застосовувати для рахування, складання слів тощо.

Як довше зберігати хліб?

Хліб не слід зберігати в холодильнику або поліетиленовому пакеті, оскільки це сприяє його черствінню або пліснявінню, пише RMF 24. Найкраще зберігати хліб, загорнувши його в чистий кухонний рушник або використовуючи тканинні мішечки, дерев'яну хлібницю чи контейнер з вентиляційними отворами.

