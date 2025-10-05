Перед збиранням яблук слід переконатися в тому, що стиглий плід повністю сформований, з характерним кольором для свого сорту й щільною м’якоттю, пише 24 Канал з посиланням на Homes and gardens.

Коли збирати яблука?

Перевірити стиглість яблук досить просто – потрібно його скуштувати й перевірити соковитість та солодкість. Падалицю під деревами не варто додавати в ящик для зберігання. Садівники радять з таких плодів готувати сік чи варення, бо такі яблука не простоять кілька місяців.

Зривати яблука з дерев потрібно за кількома правилами. Спочатку плід треба взяти в долоню, тоді трішки провернути й підняти вгору – стигле яблуко відокремиться разом з плодоніжкою. Якщо яблуко треба тягнути – то це ознака того, що збирати його ще зарано. Далі яблуко треба обережно покласти в кошик чи відро, щоб уникнути пошкоджень.



Поради збору яблук восени / Фото Pexels

Не всі яблука встигають достигнути одночасно, тому потрібно починати збір з нижніх та зовнішніх гілок, бо там плоди починають визрівати раніше, оскільки отримують більше сонця.

Якщо яблуня висока, то у такому випадку варто скористатися стійкою драбиною. Для зручності варто використовувати збирач яблук з телескопічною ручкою та кошиком. Він допоможе зібрати яблука з верхівок, не пошкоджуючи їх.

Пізньостиглі яблука можуть залишатися на дереві кілька тижнів, а ранні сорти треба знімати одразу після дозрівання. Перетримані яблука стають м’якими та втрачають смак.

Садівники не радять збирати пошкоджені чи хворі яблука, бо вони можуть зіпсувати решту врожаю. Мокрі плоди не варто класти в кошик, бо там вони швидше гниють.

Що робити з опалими яблуками?

Британські експерти з Express кажуть, що опалі фрукти є розсадниками бактерій. Гнилі фрукти можуть приваблювати небажаних комах та шкідників. Опалі яблука треба зібрати якомога швидше, щоб мати змогу із зібраного урожаю ще зробити варення чи сік.