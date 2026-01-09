Чому не варто викидати мандаринові шкірочки: цей скарб можна додатково використати

Мандаринові шкірки потрапляють в смітник одразу після того, як ми з’їли цитрусовий фрукт, але насправді їх можна використатися в різних цілях. Вони мають гарний аромат та можуть додати цікавих ноток напоям чи стравам.

Досвідчені господині знають, що мандаринові шкірки можуть бути не відходами, а цінним продуктом, пише 24 Канал з посиланням на Tasting Table. Часто шкірки використовують як ароматизатор, але наведемо кілька ще маловідомих застосувань, які можуть стати в пригоді.

Як можна використовувати мандаринові шкірки?

Ароматний додаток до чаю

Гаряча чашка трав’яного чаю взимку – це справжній ритуал. Якщо додати до заварювання сушену мандаринову шкірку, то напій вийде набагато смачнішим. У шкірці також міститься багато корисних речовин, які підсилять користь чаю, а ефірні олії шкірки нададуть напою насиченого цитрусового аромату. Щоб додати шкірки у чай, їх треба добре вимити та висушити – природним способом чи у духовці.

Покращення смаку соусу

Мандаринова цедра може чудово покращити смак соусу. Потрібно її лише трохи натерти й додати до нього, щоб отримати глибший смак. Мандаринова цедра підходить до соєвих соусів, заправок для салатів тощо. Цей інгредієнт вже давно використовують в азійській кухні.



Шкірку від мандарин варто зберегти / Фото Pexels

Родзинка у коктейлях

Цедра цитрусових у коктейлях – класика, але мандарин має трішки інший запах, ніж апельсин. Його аромат є насиченішим та краще розкривається. Шкірка з мандарини добре підійде до алкогольних напоїв, надаючи їм свіжості. Фахівці кажуть, що мандарин може замінити лайм у мохіто й зробити коктейль солодшим.

Додаток до м’яса

Цитрусові чудово збалансовують насичені та солоні смаки м’яса. Мандаринова цедра надасть ялововичині, свинині чи ребрам легкий аромат, тож її можна додавати до маринадів.

Для ароматної води

Не всі люблять пити просту воду, а от мандаринова шкірка здатна покращити смак. Достатньо кинути у пляшку кілька шматочків, щоб напій набув приємного аромату й солодкуватого присмаку.

Виявляється, що мандаринові шкірки – це зовсім не відходи, а універсальний інгредієнт, який покращить смак багатьох страв та напоїв.

До слова, при виборі мандаринів варто враховувати кілька аспектів, пише Сity magazine. Солодкий мандарин має бути важким, що свідчить про наявність соку та цукрів, а не повітря чи сухої м'якоті. Також не варто брати мандарини з плямами, тріщинами або м'якими боками, оскільки вони можуть бути водянистими або з гірчинкою.

