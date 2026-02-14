Що зробити, щоб подаровані квіти довше простояли: не ставте їх у вазу, поки не зробите ці дії

Квіти на День Валентина коштують недешево. Хочеться, щоб букет простояв не два дні, а хоча б тиждень – і це цілком реально.

Щоб пелюстки не осипалися вже на третій день, достатньо знати кілька простих правил, повідомляє Morele. Тільки базовий догляд, який реально працює!

Цікаво Які 5 овочів варто посадити в горщиках на балконі: без грядок і теплиці

Як зберігати квіти?

Найперше – варто зрізати стебла. Не рівно, а під кутом приблизно 45 градусів. Краще робити це гострим ножем, а не ножицями, щоб не розчавити тканини.

Далі слід поставити квіти під проточну воду або одразу у вазу, щоб повітря не перекрило доступ вологи. Воду потрібно міняти щодня. Не доливати, а саме повністю змінювати.

Де і як зберігати квіти / Фото Unsplash

Ваза має бути вимита – слиз на стінках скорочує життя букета. Листя, яке потрапляє у воду, обов’язково слід видалити, інакше воно почне гнити. Не варто ставити квіти біля батареї, телевізора чи на підвіконня під пряме сонце. Перегрів – головний ворог.

Так само небажане сусідство з фруктами. Яблука та банани виділяють етилен, який пришвидшує старіння рослин. У воду можна додати спеціальний порошок із квіткового магазину. Якщо його немає, підійде мінімальна кількість цукру разом із кількома краплями лимонного соку – це підтримує живлення та зменшує розвиток бактерій.

Головне – не переборщити. Стебла варто підрізати кожні два дні. Навіть кілька міліметрів мають значення. Якщо троянди поникли, допомагає коротке занурення кінців стебел у гарячу воду на кілька секунд – після цього їх одразу ставлять у прохолодну.

Які квіти найдовше стоять?

Хризантеми – безумовні лідери витривалості. За належного догляду вони можуть стояти до трьох тижнів і майже не втрачають вигляду, пише Interia.

Гвоздики теж добре переносять зміну температур і не бояться сухого повітря. Вони повільно розкриваються, тому довше зберігають свіжість. Тюльпани та троянди красиві, але більш вимогливі. Їм потрібна прохолода і регулярний догляд.

Які поради стануть у пригоді?