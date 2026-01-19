Що робити коли прорвало трубу: як уникнути повного затоплення

У холодний період аварії в системах опалення трапляються часто. У таких ситуаціях вирішальне значення мають перші хвилини та правильна послідовність дій.

Найбільша помилка – паніка і хаотичні спроби просто щось "заткнути" чи підкласти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Ivanisiknews. Є чіткий алгоритм, який дозволяє стабілізувати ситуацію до приїзду майстра.

Що робити, коли прорвало батарею або трубу?

Насамперед необхідно припинити подачу води. У квартирах це зазвичай робиться на стояку або там, де встановлені запірні крани системи опалення. У приватних будинках перекриття здійснюється біля котла або на вводі системи.

Як врятувати дім від води / Фото Unsplash

Також необхідно перекрити крани на радіаторі. Як правило, їх два – подача і зворотний відвід. Вентилі закручуються плавно, за годинниковою стрілкою, до повного закриття. Застосовувати силу не варто.

Після цього необхідно зменшити тиск у системі. Для цього слід відкрити кран гарячої води або спеціальний спускний клапан, якщо він передбачений. Зниження тиску дозволяє зменшити інтенсивність витоку і стабілізувати стан труб.

Наступний етап – локалізація води. Меблі відсунути від зони протікання, під місце аварії підставити посуд. Електроприлади, подовжувачі та розетки захисти, а найкраще відключити від струму. або знеструмлюються, щоб уникнути короткого замикання.

Важливо не намагатися ремонтувати систему. Герметики, хомути та інші тимчасові рішення застосовуються лише після повного охолодження і не замінюють професійного ремонту. Після прориву батареї або труби, виклик майстра обов’язковий.

Як зменшити ризик таких аварій?

Основним способом профілактики є перевірка опалення до початку сезону, пише Lined pipe systems. Підтікання, корозія, старі крани не зникають самі й з часом лише погіршують стан системи.

Не менш важливо знати, де саме перекривається вода у конкретному помешканні. Це знання дозволяє діяти швидко і зменшити наслідки аварії ще до прибуття фахівців.

