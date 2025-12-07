Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Ці 5 речей потрібно чистити щодня, щоб не робити прибирання ніколи
7 грудня, 17:55
Ці 5 речей потрібно чистити щодня, щоб не робити прибирання ніколи

Марина Блохіна
Основні тези
  • Чистіть брудний посуд та перевіряйте посудомийну машину щодня, щоб уникнути неприємних запахів та бактерій.
  • Підмітайте або пилососьте підлогу щодня для підтримки чистоти, особливо якщо у вас є діти або домашні улюбленці.

Іноді для того, аби уникнути великого прибирання, потрібно все ж прибирати – але зовсім потрохи щодня. Ця проста техніка допоможе підтримувати лад у домі, не витрачаючи на це більше, ніж 10 хвилин свого часу

Прибирання дому – це завдання, яке не викликає захвату у більшості людей, особливо коли мовиться про генеральне прибирання дому, на яке потрібно витратити принаймні кілька годин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple

На щастя, довгого прибирання можна уникнути, якщо чистити деякі речі щодня. 

Що потрібно прибирати кожен день?

Брудний посуд

Мало хто хоче мити посуд після вечері – та це завдання все ж може заощадити чимало часу. І якщо ви готові виконати всього одне завдання з прибирання за день, це має бути саме миття посуду. Ви точно хочете позбутися у своїй оселі усього, що приваблює мурах, бактерії та створює неприємні запахи. 

Також слід щодня перевіряти на наявність залишків їжі та бруду і вашу посудомийну машину, пише Southern Living

Підлога

Щоденне підмітання чи пилососіння може видаватися надмірним, та це просте завдання одразу ж робить дім чистішим без великих зусиль. Особливо гарною ідеєю це буде у випадку, якщо ви маєте дітей, домашніх улюбленців чи алергії. 

Купи одягу на підлозі

Ніщо не створює більш хаотичного враження від кімнати, як купи брудного одягу на підлозі. На щастя, розібратися з ним можна за лічені хвилини. Скиньте увесь брудний посуд у кошик для білизни, а якщо він чистий – складіть його та поверніть на полиці. 

Папери

Купа небажаної пошти, реклами та квитанцій може виглядати дуже неохайно. І чимало людей залишають усі ці папери в коридорі, дозволяючи їм накопичуватися та створювати безлад. Швидко перегляньте папери та викиньте усе зайве. Решту ж складіть у відповідну полицю. 

Ліжко

Незастелене ліжко одразу створює безлад у спальні. Тому дуже важливо взяти за звичку застеляти його відразу ж після прокидання. Це невеликий клопіт, що займає менш як хвилину, але одразу ж додає охайності оселі. 

Які ще лайфхаки для дому варто знати?

