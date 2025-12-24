Для раннього та рясного урожаю: що посіяти у грудні на розсаду
- У грудні рекомендується сіяти культури з довгим періодом розвитку, як-от селера, цибуля-порей та перець.
- Не варто сіяти томати, огірки, кабачки та листову зелень для відкритого ґрунту через недостатнє світло та холодні умови.
Грудень здається місяцем паузи. Город спить, земля холодна, плани ще без чітких дат. Але саме в цей час варто закласти основі для майбутньої городини.
Посів у грудні – не про захмарну кількість, а про якість та стратегію вирощування. Це вибір культур, які ростуть повільно, довго формують кореневу систему або потребують раннього старту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zielonyogrodek.
Що варто посіяти у грудні?
Першими культурами на які слід звернути увагу – рослини з довгим періодом розвитку. До прикладу селера, вона сходить повільно, росте без поспіху і без грудневого старту рідко встигає сформувати повноцінний корінь.
Цибуля-порей також підходить. У грудні її сіють не заради зелені, а заради товстого, щільного стебла. Весняний посів майже завжди означає втрату розміру. Перець – ще один кандидат для зимового підвіконня, особливо солодкі сорти. Йому потрібен час на укорінення й адаптацію.
Окрема категорія – багаторічні трави й квіти з довгою схожістю. Лаванда, розмарин, деякі декоративні багаторічники краще почуваються, якщо про них рано подбати. Для них грудень – не ризик, а шанс вирости міцними та красивими.
Що не варто поспішати сіяти?
Томати, огірки, кабачки легко переростають і витягуються без достатнього світла, повідомляє Stiga. Ранній посів тут не дає переваги, а створює проблеми.
Також не варто сіяти листову зелень для відкритого ґрунту. Ще надто холодно, тому рослини просто не виживуть.
Корисні поради
