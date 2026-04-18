Дехто вже починає шукати альтернативу туям, тож обирають жимолость – яка ідеально підходить для живоплотів, пише WP Kobieta. Цю рослину садять дачники які хочуть створити зелену стіну на сітчастому паркані.

Чим корисна жимолость для живоплоту?

Жимолость динамічно змінюється залежно від пори року. Спочатку вона вкрита густим зеленим листям, а вже влітку – каскадами яскравих квітів, які приваблюють корисних комах і метеликів до саду.

Перевагою цієї рослини є швидке зростання. Більшість сортів можуть вирости на метр чи навіть на два метри за один сезон. Завдяки своїй плетистій природі ця рослина швидко заповнює порожні місця, створюючи щільний візуальний бар'єр, захищаючи приватність.



Жимолость гарно виглядає / Фото Botanic Market

Коли садити і як доглядати за жимолостю?

Жимолость найкраще садити навесні, обравши сонячне чи затінене місце. Рослина може рости в півтіні, просто достатнє освітлення гарантує рясніше цвітіння.

Перед висадкою розсади в ґрунт рекомендовано збагатити ґрунт компостом або добре перепрілим гноєм, оскільки жимолость віддає перевагу родючому, добре дренованому та багатому на поживні речовини ґрунту.

Варто забезпечити рослинам міцні опори, навколо яких пагони зможуть обвиватися й вільно рости.

Доглядати за живоплотом з жимолості нескладно, проте рослина чутлива до пересихання, тому в періоди літньої спеки потрібно підтримувати вологість ґрунту.

Видалення старих та сухих пагонів стимулює рослину до появи нових, сильних пагонів. Тож ці кілька простих кроків подарують вам красивий живопліт на увесь весняно-літній сезон.

Що ще посадити на ділянці?

Навесні (бажано у квітні) на ділянці можна висадити магнолію, пише House&Garden. Магнолії люблять слабокислі, родючі ґрунти і сонячні ділянки, захищені від вітру. Під час висаджування важливо не пошкодити ніжне коріння й розмістити рослину на тій глибині, на якій вона росла в горщику." Аромат небес" – найпопулярніший сорт із запашними квітами тюльпаноподібної форми добре підходить для середніх та великих садів.