Осінь – це не лише час збору врожаю, а й чудова можливість підготувати город до наступного сезону. Якщо ви думали, що садівничі роботи вже закінчилися, то помиляєтеся. Деякі овочі та трави можна висадити саме восени, аби навесні отримати свіжу зелень чи ранній урожай.

Які трави та овочі можна посадити восени – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Дивіться також Чим підживити троянди перед зимою – найкращі добрива для пишного цвітіння

Що можна посадити восени?

Часник

Це справжня класика осінньої посадки. Озимий часник висаджують у вересні – жовтні, щоб він встиг утворити міцне коріння до морозів. Взимку він спокійно "спить" у землі, а навесні швидко рушає в ріст. Так ви отримаєте великі, соковиті головки вже на початку літа.

Цибуля-сівок

Посадка цибулі під зиму має одну велику перевагу – урожай можна зібрати на кілька тижнів раніше, ніж при весняній посадці.

Шпинат

Ця культура добре витримує прохолоду й навіть невеликі заморозки. Якщо висіяти шпинат у вересні, сходи встигнуть зміцніти до морозів, а вже після танення снігу першими порадують вітамінною зеленню. Молоде листя особливо багате на залізо й вітаміни, тому шпинат варто обов’язково мати у своєму городі.



Які овочі та трави варто посадити вже зараз / Фото Unsplash

Кріп

Як пише Gardenary, невибагливий і холодостійкий, кріп чудово підходить для підзимової посадки. Його насіння відмінно переносить низькі температури, а навесні швидко проростає. Першу зелень можна збирати дуже рано, ще тоді, коли інші культури тільки починають прокидатися.

Щавель

Це багаторічна рослина, яка любить вологий ґрунт і добре переносить зиму. Висіяний восени щавель дає густі кущики вже навесні. Його кислувате листя стане у пригоді для борщів, салатів чи навіть зелених смузі. Щавель практично не потребує догляду, а росте на одному місці кілька років поспіль.

Що варто посіяти на зиму після збору картоплі?