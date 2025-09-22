Осенняя хитрость огородников: какие овощи и травы стоит посадить уже сейчас
- Осенью рекомендуется высаживать чеснок, лук-севок, шпинат, укроп и щавель для раннего урожая весной.
- После сбора картофеля стоит высаживать сидераты, такие как масличная редька и фацелия пижмолистная, для обогащения почвы.
Осень - это не только время сбора урожая, но и прекрасная возможность подготовить огород к следующему сезону. Если вы думали, что садоводческие работы уже закончились, то ошибаетесь. Некоторые овощи и травы можно высадить именно осенью, чтобы весной получить свежую зелень или ранний урожай.
Какие травы и овощи можно посадить осенью – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Что можно посадить осенью?
- Чеснок
Это настоящая классика осенней посадки. Озимый чеснок высаживают в сентябре – октябре, чтобы он успел образовать крепкие корни до морозов. Зимой он спокойно "спит" в земле, а весной быстро трогается в рост. Так вы получите крупные, сочные головки уже в начале лета.
- Лук-севок
Посадка лука под зиму имеет одно большое преимущество – урожай можно собрать на несколько недель раньше, чем при весенней посадке.
- Шпинат
Эта культура хорошо выдерживает прохладу и даже небольшие заморозки. Если высеять шпинат в сентябре, всходы успеют окрепнуть до морозов, а уже после таяния снега первыми порадуют витаминной зеленью. Молодые листья особенно богаты железом и витаминами, поэтому шпинат стоит обязательно иметь в своем огороде.
Какие овощи и травы стоит посадить уже сейчас / Фото Unsplash
- Укроп
Как пишет Gardenary, неприхотливый и холодостойкий, укроп прекрасно подходит для подзимней посадки. Его семена отлично переносит низкие температуры, а весной быстро прорастает. Первую зелень можно собирать очень рано, еще тогда, когда другие культуры только начинают просыпаться.
- Щавель
Это многолетнее растение, которое любит влажную почву и хорошо переносит зиму. Высеянный осенью щавель дает густые кустики уже весной. Его кисловатые листья пригодятся для борщей, салатов или даже зеленых смузи. Щавель практически не требует ухода, а растет на одном месте несколько лет подряд.
Что стоит посеять на зиму после сбора картофеля?
Частые вопросы
