Чохол чи сумка для ноутбука: що краще підійде вам
- Чохли для ноутбуків легкі та компактні, але забезпечують обмежений захист і не мають місця для додаткових аксесуарів.
- Сумки для ноутбуків надають кращий захист та мають додаткові функції, але є більшими і важчими.
Ноутбук для багатьох людей – це один з найважливіших приладів нарівні з телефоном. І користуватися ним доводиться не лише вдома, тож потрібно подбати про захист.
Падіння, удари, подряпини – усі ці пошкодження можуть погіршити роботу ноутбука, або й взагалі призвести до того, що він зламається. Для того, аби цього уникнути, слід завжди використовувати чохол чи сумку – а ось що найкраще підійде саме вам, розповідає Make use of.
Чохол vs сумка для ноутбука: що обрати?
Однозначної правильної відповіді на це запитання не існує – вона безпосередньо залежить від вашого стилю життя та потреб. Але чохли та сумки мають свої переваги й недоліки, що можуть вплинути на вибір.
Чохол для ноутбука
Зазвичай їх виготовляють з тканини чи неопрену. Розробляють чохли спеціально для базового захисту від подряпин, незначних падінь та ударів. Часто саме їм надають перевагу люди, що прагнуть мінімалізму у стилі.
Чохли є дуже легкими та компактними, завдяки цьому їх легко переносити. Крім того, ноутбук у чохлі легко поміститься у рюкзак чи іншу сумку.
Втім, вони пропонують досить обмежений захист, а також вам все одно доведеться брати з собою додаткову сумку, якщо ви використовуєте додаткові аксесуари чи гарнітуру: мишку, навушники, зарядний пристрій – адже в чохлі місце для них не передбачене, пише HP.
Сумка для ноутбука
Сумка – це вже комплексніше рішення щодо захисту техніки. Зазвичай вони мають твердіший зовнішній корпус, м’яку підкладку та кілька додаткових функцій: ручки для зручного перенесення, додаткові кишені для аксесуарів тощо. Сумки розробили, аби вберегти ваш ноутбук після падіння чи удару, тому вони є більшими та важчими, аніж чохли.
Сумка для ноутбука має свої переваги / Фото Pexels
На що звернути увагу під час вибору?
Кілька ключових моментів допоможуть звузити вибір та зупинитися на найкращому варіанті.
Розмір та тип ноутбука
Якщо ваш пристрій – нетипового розміру, або ж незвичних пропорцій, чохол може стати кращим варіантом. Через простоту у виготовленні діапазон чохлів на ринку дещо ширший, і підібрати його буде простіше.
Рівень захисту
Якщо ви впевнені, що мінімального захисту від подряпин чи невеликих ударів буде достатньо, тоді чохол впорається з цим завданням. Втім, якщо ви часто буваєте у людних місцях, або ж постійно носите ноутбук з собою, можливо, варто інвестувати у сумку до нього.
Портативність та зручність
Людям, що завжди в дорозі та потребують, аби чохол займав мінімум місця у рюкзаку, сумці чи іншій ручній поклажі, варто обрати чохол. Та якщо є можливість возити окрему сумку, нею варто скористатися.
Часті питання
Які переваги та недоліки використання чохла для ноутбука?
Чохли для ноутбуків зазвичай виготовляються з тканини чи неопрену і призначені для базового захисту від подряпин, незначних падінь та ударів. Вони легкі та компактні, що дозволяє легко переносити ноутбук у рюкзаку чи іншій сумці. Проте чохли пропонують обмежений рівень захисту і не мають додаткового місця для аксесуарів, таких як мишка, навушники чи зарядний пристрій.
Чим відрізняється сумка для ноутбука від чохла?
Сумки для ноутбуків забезпечують більш комплексний захист, маючи твердіший зовнішній корпус, м’яку підкладку та додаткові функції, такі як ручки та кишені для аксесуарів. Вони розроблені для кращого захисту ноутбука від падінь чи ударів, але є більшими та важчими в порівнянні з чохлами.
На що слід звернути увагу при виборі між чохлом та сумкою для ноутбука?
При виборі між чохлом та сумкою слід враховувати розмір та тип ноутбука, рівень необхідного захисту, а також портативність та зручність. Для нетипових розмірів ноутбуків чохол може бути кращим варіантом. Якщо потрібен мінімальний захист, чохол підійде, але для максимального захисту в людних місцях краще обрати сумку. Людям, що завжди в дорозі, чохол буде зручнішим завдяки компактності.