Не купуйте ці речі на секонд-хенді: коштуватимуть дорожче, ніж нові

Секонд-хенди не втрачають своєї популярності та з року в рік стають ще більшим відкриттям для багатьох людей. Якщо раніше в магазинах можна було придбати лише одяг, то зараз на поличках знайдеться чимало інших необхідних товарів для дому.

Доволі часто в магазинах секонд-хенду ми робимо імпульсивні покупки, але більшість речей можуть стати вдома вже розчаруванням, тому від них варто відмовитися, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Є певна категорія товарів, які варто оминути й зробити ставку на щось інше.

Читайте також Ноги не змерзнуть навіть за -15 градусів морозу: повторіть старий дідусевий метод

Що не варто купувати на секонд-хенді?

Якщо з купівлею одягу більшість вже змирилися й носять його на собі після ретельного прання, то з текстилем варто бути обережними. Рушники та постільна білизна – не найкращий варіант для купівлі. А ще краще оминати декоративні подушки без знімних чохлів.

Флісові ковдри, куртки чи дитячий одяг – швидко втрачають вигляд, бо кошлатяться й виглядають зношеними вже після прання. У такому випадку краще купити нові вироби.

Не варто на секонді купувати кухонні аксесуари – дерев’яні дошки чи ложки. Безпечніше купити нові у магазині.



Флісові речі на секонді краще уникати / Фото Freepik

У магазинах секонд-хенду можна придбати навіть невеличкі килими для вітальні, але річ у тому, що не завжди з них можна вивести поганий запах, тому варто обмежити себе у такій покупці.

Біля каси часто можна придбати прикраси й біжутерію, але їх носили на тілі тривалий час інші люди, тому така покупка не зовсім правильна, навіть якщо ви в пошуку вінтажу.

Окрім того, в останні дні можна знайти чимало одягу з плямами. Їх краще не купувати, оскільки ймовірність того, що ці речі вже намагалися врятувати ще до здачі в магазин – досить висока.

Оцет, харчова сода та перекис водню можуть ефективно видаляти плями з білого одягу, пише Sante Plus. Сода у поєднанні з оцтом підсилює відбілювальний ефект та усуває неприємні запахи.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?