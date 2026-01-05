Не покупайте эти вещи на секонд-хенде: будут стоить дороже, чем новые

Секонд-хенды не теряют своей популярности и из года в год становятся еще большим открытием для многих людей. Если раньше в магазинах можно было приобрести только одежду, то сейчас на полках найдется немало других необходимых товаров для дома.

Довольно часто в магазинах секонд-хенда мы делаем импульсивные покупки, но большинство вещей могут стать дома уже разочарованием, поэтому от них стоит отказаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Есть определенная категория товаров, которые стоит обойти и сделать ставку на что-то другое.

Что не стоит покупать на секонд-хенде?

Если с покупкой одежды большинство уже смирились и носят ее на себе после тщательной стирки, то с текстилем стоит быть осторожными. Полотенца и постельное белье – не лучший вариант для покупки. А еще лучше обходить декоративные подушки без съемных чехлов.

Флисовые одеяла, куртки или детская одежда – быстро теряют вид, потому что кашлатятся и выглядят изношенными уже после стирки. В таком случае лучше купить новые изделия.

Не стоит на секонде покупать кухонные аксессуары – деревянные доски или ложки. Безопаснее купить новые в магазине.



Флисовые вещи на секонде лучше избегать / Фото Freepik

В магазинах секонд-хенда можно приобрести даже небольшие ковры для гостиной, но дело в том, что не всегда из них можно вывести плохой запах, поэтому стоит ограничить себя в такой покупке.

У кассы часто можно приобрести украшения и бижутерию, но их носили на теле длительное время другие люди, поэтому такая покупка не совсем правильная, даже если вы в поиске винтажа.

Кроме того, в последние дни можно найти немало одежды с пятнами. Их лучше не покупать, поскольку вероятность того, что эти вещи уже пытались спасти еще до сдачи в магазин – достаточно высока.

Уксус, пищевая сода и перекись водорода могут эффективно удалять пятна с белой одежды, пишет Sante Plus. Сода в сочетании с уксусом усиливает отбеливающий эффект и устраняет неприятные запахи.

