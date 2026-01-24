Ці 5 речей слід викинути з холодильника негайно: псують запах та займають місце
- Викиньте протерміновані продукти, соуси, які не використовуєте, таємничі контейнери та однакові продукти, які займають місце.
- Стару коробку харчової соди, що вже не поглинає запахи, також слід замінити.
Чи траплялося з вами таке, що ви відкривали холодильник і не могли пригадати, коли поклали в нього значну частку продуктів? У такому випадку йому терміново потрібне розвантаження.
Якщо у вашому холодильнику "поселився" неприємний запах, джерело якого ви все не можете визначити, або ж місця для нових продуктів не вистачає – час спорожнити усі полиці та викинути дещо з нього, пише Real Simple.
Що слід викинути з холодильника?
Протерміновані продукти
Немає взагалі жодної причини зберігати протерміновані сир, молоко, йогурт, гнилі овочі та залишки їжі у контейнерах, що вже пахнуть не надто добре, пише Good Housekeeping.
Намагайтеся перевіряти холодильник принаймні раз на тиждень та відсортовувати слизькі, зів'ялі овочі та фрукти. Це може видаватися витратним – але якщо не прибрати їх негайно, вони заразять гниллю решту продуктів у холодильнику, і ви втратите значно більше.
Соуси, які ви не використовуєте
Дуже часто соуси з магазину мають довгий термін придатності, а тому лежать на полицях холодильника місяцями. Та якщо соус вам не подобається, або ж ви не уявляєте, де можете використати його, не варто тримати його й далі.
Таємниці контейнери
Певно, у кожному холодильнику знайдеться принаймні один контейнер з залишками їжі чи іншими продуктами, яких ви зовсім не можете пригадати. І саме від цього потрібно позбутися передусім. Якщо якийсь продукт ви не можете впізнати чи пригадати, коли ж ви клали його в холодильник – час з ним попрощатися.
Для того ж щоб уникати такої проблеми у майбутньому, експерти радять використовувати прозорі марковані контейнери.
Однакові продукти
Часом трапляється таке, що на полицях опиняється дві однакові банки варення, чи кілька упаковок сиру – і це невелика проблема, адже зрештою ви використаєте їх, але не забувайте, що усі вони займають місце на полицях. Якщо у вас є кілька відкритих банок з однаковою заправкою для салату, слід об'єднати їх в одну.
Стара коробка харчової соди
Чимало людей використовують лайфхак з содою, аби позбутися запахів у холодильнику. І цей продукт для цього справді ідеально підходить – але сода не може служити вічно. Якщо ви помітили проблему з запахом у холодильнику, скоріш за все, соду вже настав час замінити.
