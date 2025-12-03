6 речей з кухні, які ніколи не можна класти у посудомийку: знають не всі
- Пластикові та дерев'яні предмети слід мити вручну, щоб уникнути деформації та появи цвілі.
- Мармурові, срібні вироби, ножі і фарфоровий посуд не слід мити в посудомийній машині через ризик пошкодження.
Посудомийна машина – це дуже зручний прилад, що може заощадити чимало часу. Але якщо випадково покласти в неї кілька заборонених речей, шкоди однозначно буде більше, ніж користі.
Чимало людей після їди бездумно кладуть увесь посуд у посудомийну машину, навіть не замислюючись про те, що деякі предмети потрібно мити винятково вручну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Що не можна мити у посудомийній машині?
Пластмасовий посуд
Пластикові кришки, контейнери, чашки тощо – це все той посуд, що класти у посудомийну машину однозначно не варто. Тонкі пластикові предмети під впливом високої температури можуть досить легко деформуватися, і після цього використовувати їх буде вже неможливо.
Дерев'яний посуд
Обробні дошки, дерев'яні миски та ложки, лопатки тощо також краще мити вручну. Вони втрачають покриття під час миття у посудомийній машині, стають надмірно вологими, і у тріщинах потім може з'явитися цвіль.
Через цю просту помилку вам, ймовірно, доведеться викинути дерев'яний посуд та замінити його новим.
Мармур
Мармурові ступки чи чашечки можуть виглядати міцними та розкішними, але вони точно не підходять для того, аби мити їх у посудомийній машині. Виявляється, мармур – це пористий матеріал, і він може легко пошкодитися у посудомийній машинці.
Срібло
Чищення столового срібла – це довге і складне завдання, тому може виникнути спокуса просто закинути усе столове наряддя у посудомийну машину. Та це може призвести до псування матеріалу.
Срібло не можна мити у посудомийній машині / Фото Pexels
Ножі та кухонні ножиці
Гарні ножі зазвичай недешеві, і тому правильний догляд за ними надзвичайно важливий. Тепло та волога у посудомийній машині призводять до того, що леза затуплюються, а струмені води можуть бити ножі об інший посуд, пошкоджуючи і його, і самі ножі.
Також є ризик того, що ручки ножів розхитаються.
Фарфоровий посуд
Увесь делікатний посуд краще мити вручну – висока температура, сильний мийний засіб та потік води може послабити складні візерунки, глазур та спричинити відколи чи тріщини, пише Martha Stewart.
