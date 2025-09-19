Є кілька культур, які здатні дати ще один врожай до зими, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси".

Що посіяти у вересні?

Салатні культури

За словами жінки, в перший місяць осені можна сіяти салатні культури та зелень. До списку входить:

Салат латук;

Кріп;

Петрушка;

Рукола;

Щавель;

Базилік;

Шпинат.

Зелень здатні швидко зійти та вирости навіть попри вересневу прохолоду. Ці рослини витримують температуру 5 градусів тепла й добре переносять перші заморозки. Рукола – не любить спеки, тож саме осіння посадка для неї вважається найкращою.

Сидерати

Після збору урожаю грядки не варто залишати пустими. Щоб земля відновила родючість, городники сіють сидерати.

Біла гірчиця – знищує патогени в ґрунті;

Фацелія – підходить для кислої землі;

Ріпак – допомагає боротися з ґрунтовими хворобами.

Ягоди та дерева

У вересні можна посадити полуницю, яка вже до наступного року встигне приживитися й дасть гарний урожай. Садівники у цей час садять плодові дерева – сливу, вишню, аличу, грушу, яблуню чи горобину. Щодо кущів, то можна посадити чорну або червону смородину, аґрус та виноград. За зиму вони встигнуть добре вкоренитися.

Квіти

Одеська городниця рекомендує садити у вересні цибулинні квіти – крокуси, нарциси, гіацинти. Також садити можна однорічними – чорнобривці та айстри.

Часник і цибуля

Наприкінці вересня треба приділити час посадці озимого часнику й цибулі, але це стосується лише прохолодних та вологих регіонів, бо на Одещині часник садять у жовтні.

Що це посадити у вересні?

У вересні можна посадити овочі, які забезпечать ранній весняний урожай, пише ресурс "Homes and Gardens". До списку входить зелена цибуля, часник, цибуля шалот, шпинат, редис та ріпу.

Серед чагарників – це гортензія та японський клен. У вересні дачники радять зрізати зів'ялі троянди та жоржини, щоб вони почали краще рости з нового сезону.