Такого врожаю буряку ви ще в житті не бачили: які рослини треба посадити поруч з ним

Для гарного врожаю просто посадити буряк мало. Важливо вибрати для нього правильних "сусідів", і тоді ви дуже здивуєтесь результату.

Буряк є невід’ємною частиною українського городу, тому не дивно, що вже незабаром всі його садитимуть. Для отримання багатого врожаю недостатньо просто знайти сонячну ділянку з пухким ґрунтом – вкрай важливо враховувати, хто саме ростиме на сусідній грядці, наголошує портал Zielony ogrodek.

Що можна садити поруч із буряком?

Правильне планування посівів допоможе рослинам взаємовигідно розвиватися та захищати одна одну. Найкращими сусідами для буряка вважаються морква, ріпа, цибуля та різні види редьки.

Ці культури не лише покращують структуру землі, а й допомагають у боротьбі зі шкідниками: аромат моркви та ріпи відлякує комах, а цибуля виділяє фітонциди, що створюють природний бар'єр проти хвороб.

Врожай буде багатим / Фото Pixabay

Також чудовий результат дає сусідство з хрестоцвітими – броколі, цвітною та пекінською капустою, які стимулюють активний ріст коренеплодів.

Окремо варто виділити чорнобривці: ці квіти на грядці працюють як санітари, знищуючи бактерії, що провокують гниття коренів. Тож запасайтеся насінням – цей сезон буде дуже вдалим.

Що не можна садити поруч з буряками?

Водночас існують рослини, які краще тримати якомога далі від буряка. До "небажаних" сусідів належать бобові, часник, шпинат, картопля та томати, розповідає Onet.

Вони є активними споживачами тих самих поживних речовин, що й буряк, тому така конкуренція за"харчування" зробить врожай дрібним і слабким.

Окрім боротьби за мікроелементи, важливо пам’ятати про вентиляцію: буряк потребує багато світла та простору для швидкого висихання після дощу, тому не садіть його в тіні високих культур.

Які поради варто зберегти?