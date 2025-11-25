Святкові прикраси, які можна купити на секонді: виглядають дорого, а коштують копійки

Передсвятковий час вже розпочався, тож можна починати маленькими кроками прикрашати свою оселю. Для тих, хто хоче додати в дім щось особливе та унікальне, радимо придивитися до речей, які можна придбати на секонд-хендах.

Якщо зайти в магазин з конкретним списком, то можна знайти справжні скарби, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Навіть на секонді можна знайти настільки цікаві речі, яких не знайти у магазинах.

Які речі можна придбати на секонді?

Різдвяні тарілки

Святкові тарілки доволі часто з’являються на полицях секонд-хендів напередодні Різдва. Можна знайти доволі цікаві сервізи, які більше не продаються й коштують набагато дорожче.

Вінтажні кружки

Пошукайте на секонді кружки з Сантою чи сніговиками. Не обо’язково з них пити напої. Вони можуть стати чудовим декором на кухні.

Свічки та підсвічники

На секонді є чимало свічок, тож вам може пощастити знайти унікальні вироби. Інколи можуть трапитися й вишукані свічники, а якщо їхній стан буде незадовільний, то варто їх віддати на реставрацію чи пофарбувати.



На секонді можна знайти цікаві свічки / Фото Pinterest

Святковий декор

Фахівці кажуть, що вам пощастить, якщо ви знайдете німецьких лускунчиків. Колекції різних фігурок красиво виглядають на каміні чи святковому столі. Окрім того, справжньою знахідкою стане вертеп, який однозначно буде прикрашати ваш дім впродовж багатьох років.

Текстиль та матеріали для декору

Обирайте взимку для оселі картатий текстиль. Це можуть бути пледи, скатертини тощо. Навіть якщо річ вам не підійде, тканину можна буде перешити під свій запит.

Ялинкові прикраси

Скляні кульки на ялинку – рідкісна, але можлива знахідка. Їх часто ховають на полицях біля каси. Навіть один екземпляр може прикрасити ялинку.

Штучні різдвяні вінки

У секонд-хендах можна знайти багато гірлянд, різдвяних вінків чи штучних ялинок. Навіть прості віночки можна доповнити стрічками, шишками та іншими прикрасами.

Придбаний текстиль може мати не зовсім приємний запах, пише The Spruce. У такому разі варто вдастися до кількох маніпуляцій. Для видалення запаху секонд-хенду можна використовувати провітрювання, соду, оцет, поглиначі запаху та парове очищення. Провітрювання на свіжому повітрі та сонячному світлі, використання соди та оцту, а також парове очищення ефективно зменшують запах.

