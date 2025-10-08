Спільне прання не є надто шкідливим, але має певні мінуси, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Garden.

Чому не можна прати постіль та рушники разом?

Річ у тому, що рушники є важчими й щільнішими за постіль, тому створюють додаткове тертя, яке призводить до швидшого зношування та розтягування. Рушники також залишають дрібний ворс, який може прилипнути до простирадл.

До ще однієї причини, чому їх слід прати окремо належить різний час сушіння. Простирадла легкі й швидше висихають, а от рушники – довше. Через це у сушарці білизна може пересушитися або ж залишитися вологою.



Рушники та постіль треба прати окремо / Фото Pexels

Не змішувати рушники й простирадла радять через різний графік догляду. Простирадла радять прати раз на тиждень, бо постіль накопичує піт, жир, відмерлі клітини шкіри й бактерії. А от рушники радять прати після трьох використань, бо вони частіше контактують з вологою й швидше стають середовищем для розвитку мікробів.

Кухонні ж рушники треба прати ще частіше, бо вони є найзабрудненішими предметами на кухні. Фахівці радять розділяти завантаження й прати простирадла з рушниками окремо. Навіть якщо може здатися, що окреме прання – це зайва морока, все ж таки така дія здатна зберегти текстиль на тривалий час.

Не всі речі можна прати в пральній машинці, пише Martha Stewart. За словами відомої домогосподарки, не можна прати в пральній машинці кашемір, вовну, шовк, бюстгальтери, одяг з декором та шкіру, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодитись. А ще після прання слід залишати дверцята пральної машини відкритими та провітрювати лоток для порошку.

Що ще треба знати про прання?