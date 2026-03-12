Правильно вибране насіння здатне дати стабільний урожай завдяки кращим генетичним можливостям, йдеться на ютуб-каналі "Городникам на замітку".

Які гібридні насіння кавуна обрати у 2026 році?

"Талісман"

Головні переваги цього гібриду – раннє дозрівання, стабільний урожай і плоди, вага яких може досягати 12 кілограмів.

"Бедуїн"

Цей гібрид набирає популярності останніми роками. Він добре пристосовується до різних типів ґрунтів та стабільно дає хороший урожай. Рослини невибагливі в догляді й дають великі плоди.

"Варда"

Цей гібрид належить до гібриду типу "Кримсон Світ", тож добре знайомий багатьом дачникам. Кавуни мають солодку м’якоть та привабливий зовнішній вигляд плодів. За словами дачника, саме цей гібрид з’являється часто на приватних городах.

"Карістан"

Це один з найпопулярніших гібридів, які вирощують фермери. Плоди мають міцну шкірку, тому добре переносять транспортування. Найчастіше "Карістан" вирощують для продажу.

"Атаман"

Гібрид добре підходить для вирощування в Україні. Дачники люблять його за стійкість до посухи й спеки. Найкраще "Атаман" підходить для південних областей та центральних регіонів.

Найкращі гібриди кавунів для посадки: дивіться відео

Ці гібриди кавунів дають хороші результати у фермерів, тому варто спробувати їх посадити на приватній ділянці для отримання успішного урожаю.

Автор ютуб-каналу "Дід Андрій" радить залишати лише один плід на кущі для швидкого визрівання кавунів у північних регіонах. Плід почне швидше розвиватися, якщо після зав'язі залишити 5 листочків, а точку росту відщипнути. Також дачник радить обрати другий за розміром пагін, а решту видалити, щоб не розпорошувати поживні речовини між великою кількістю стебел.

