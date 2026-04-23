Змей отпугивают эти 5 растений: на участок не заползет ни одна гадюка

Встреча со змеями на собственном участке – это редкость, однако порой они ищут убежище и пищу даже на территории, где живут люди. Именно поэтому лучше перестраховаться и посадить несколько растений, запах которых отпугивает змей за несколько километров.

Чаще всего пресмыкающиеся появляются на участке из-за наличия грызунов, лягушек или птичьих гнезд, пишет Interia Kobieta. Также их привлекают кучи камней, дерева или другие материалы, обеспечивающие тень и укрытие.

Читайте также Сахар против муравьев в саду: простая ловушка, которая реально работает

Кроме того, змеи могут быть в высокой траве, густых кустах, а еще во влажных и тенистых местах, поэтому стоит сделать ставку на растения, аромат которых эффективно отпугивает пресмыкающихся.

Какие растения отпугивают змей?

Обычная рута

Интенсивный и горький запах руты особенно неприятен для рептилий. Лучше всего сажать ее вдоль садовых бордюров, у компостных контейнеров, беседок или других мест, которые могут служить укрытием для змей.

Пижма обыкновенная

Растение имеет характерный запах, поэтому способно отпугивать им насекомых. А еще она содержит вещество туйон, которое является токсичным для многих видов беспозвоночных, поэтому эффективно отпугивает рептилий.

Пижму лучше всего сажать на краях участков и в местах, подверженных влаге и тени. Также его можно сушить и подвешивать в сараях, беседках и гаражах.

Чеснок

Растение является репеллентом против вредителей и различных паразитов, а также эффективно против змей. Соединения спички имеют очень интенсивный запах, который неприятен змеям. Сажать чеснок можно вокруг дома, беседки, а также вдоль заборов.

Календула лекарственная

Запах календулы негативно влияет на чувствительное обоняние змей. Их можно высаживать как бордюр вокруг клумб или огородов.

Мята перечная

Сильный и свежий аромат мяты отпугивает многих животных, в частности змей. Ее легко выращивать в горшках, ящиках, возле беседок и вдоль садовых дорожек.



Змеи могут прятаться в высокой траве / Фото Pexels

Что еще поможет защитить сад от змей?

Растения хорошо помогают в борьбе с пресмыкающимися, однако эффективность мероприятия возрастет, если совместить их с дополнительными действиями.

Специалисты советуют регулярно убирать кучи листьев, древесины и веток, а также подстригать траву. Чем меньше таких укрытий, тем меньше шансов, что змеи выберут именно ваш участок.

Кроме того, выведение популяции грызунов также снизит привлекательность сада от рептилий. Мышей и крыс можно отпугнуть, разложив в саду предметы с запахом корицы, уксуса, мяты, гвоздики, чайных пакетиков или острого перца, пишет Express.

Если на участке есть влажные участки – то их нужно подсушить, поскольку такие места тоже привлекают пресмыкающихся. А вот физическим барьером станут сетки с мелкими ячейками до 1 сантиметра, закопанные на 10 сантиметров в землю. Кроме растений можно использовать репелленты с запахом – масло корицы, гвоздики или лемонграсса.

Чистый и опрятный сад обеспечат условия, которые не привлекут ужей или гадюк на ваш участок никоим образом.

Как прогнать других вредителей с огорода?