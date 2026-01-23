Вот как часто поливать орхидею зимой: цветоводы постоянно совершают эту ошибку
- Зимой орхидеи рекомендуется поливать раз в 10 дней, во избежание гниения корней.
- Во время холодного времени года следует сократить полив и подкормку, поскольку некоторые виды орхидей вступают в период покоя.
Зимний уход за орхидеей – это частая тема для споров среди цветоводов. И те, кто только недавно завели эти прихотливые, но невероятно красивые растения, могут не знать, как именно менять уход за ними в холодное время года.
Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, уход за орхидеей следует несколько изменить. На самочувствие орхидеи влияют немало факторов: полив, хорошо подобранное место, количество света и т.д., пишет American Orchid Society.
Интересно Этот режим стирки является худшим: может испортить одежду и стиральную машину
Как правильно поливать орхидею зимой?
Орхидеи – это значительно более выносливые растения, чем о них принято думать. Большинство сортов спокойно зимуют при температуре от 10 до 27 градусов, но даже кратковременные колебания от 1,7 градуса до 38°C не вредят им, если только на листьях не образуется иней.
Орхидеи обладают способностью адаптироваться к температуре, но степень холодостойкости все же зависит от условий окружающей среды, общего состояния здоровья растения и сорта орхидеи. Многие фаленопсисы (а именно они являются наиболее распространенным домашним видом орхидей) при низкой температуре погибают, а вот другие легко переносят дни и ночи, когда отметка на термометре приближается к нулю.
И еще несколько факторов, которые следует учитывать зимой – это полив и подкормка. В холодные месяцы года советуют сократить их. Некоторые виды орхидей вступают в период частичного или полного покоя – и подкормка или полив в это время только пойдут им во вред.
Рост тогда замедляется или останавливается, а чрезмерное количество воды в прохладных или влажных условиях может привести к гниению корней, а затем и стебля орхидеи. Впрочем, много новичков в выращивании орхидей также ошибаются, когда прекращают полив полностью Вода в небольшом количестве нужна орхидеям для выживания – просто частоту и количество поливов стоит несколько сократить.
Конечно, частоту полива нужно подгонять под нужды конкретного растения, но в целом эксперты советуют делать это раз в 10 дней зимой, пишет Orchids Bliss.
Что еще нужно знать об уходе за комнатными растениями?
Не все цветоводы знают, что делать, если растение получило повреждение холодом. Такое может случиться, если растение оказалось на холодном подоконнике или на сквозняке. К счастью, растение в таком случае еще можно спасти.
Кроме того, в уходе за орхидеями садоводы часто допускают досадные ошибки, приводящих к тому, что растение отказывается цвести.
Частые вопросы
Какие факторы влияют на самочувствие орхидеи во время зимы?
На самочувствие орхидеи влияют такие факторы, как полив, хорошо подобранное место, количество света и температура. Особенно важно учитывать эти факторы, когда дни становятся короче, а ночи длиннее.
Как часто следует поливать орхидею зимой?
Эксперты советуют поливать орхидеи раз в 10 дней зимой. При этом важно учитывать потребности конкретного растения, поскольку несколько видов орхидей могут нуждаться в большем или меньшем количестве воды.
Почему важно сократить полив и подкормку орхидей зимой?
В холодные месяцы года некоторые виды орхидей вступают в период частичного или полного покоя. В это время рост замедляется или останавливается, а чрезмерное количество воды может привести к гниению корней и стебля. Поэтому важно сократить полив и подкормки, чтобы избежать повреждений растения.