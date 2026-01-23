Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, уход за орхидеей следует несколько изменить. На самочувствие орхидеи влияют немало факторов: полив, хорошо подобранное место, количество света и т.д., пишет American Orchid Society.

Интересно Этот режим стирки является худшим: может испортить одежду и стиральную машину

Как правильно поливать орхидею зимой?

Орхидеи – это значительно более выносливые растения, чем о них принято думать. Большинство сортов спокойно зимуют при температуре от 10 до 27 градусов, но даже кратковременные колебания от 1,7 градуса до 38°C не вредят им, если только на листьях не образуется иней.

Орхидеи обладают способностью адаптироваться к температуре, но степень холодостойкости все же зависит от условий окружающей среды, общего состояния здоровья растения и сорта орхидеи. Многие фаленопсисы (а именно они являются наиболее распространенным домашним видом орхидей) при низкой температуре погибают, а вот другие легко переносят дни и ночи, когда отметка на термометре приближается к нулю.

И еще несколько факторов, которые следует учитывать зимой – это полив и подкормка. В холодные месяцы года советуют сократить их. Некоторые виды орхидей вступают в период частичного или полного покоя – и подкормка или полив в это время только пойдут им во вред.

Рост тогда замедляется или останавливается, а чрезмерное количество воды в прохладных или влажных условиях может привести к гниению корней, а затем и стебля орхидеи. Впрочем, много новичков в выращивании орхидей также ошибаются, когда прекращают полив полностью Вода в небольшом количестве нужна орхидеям для выживания – просто частоту и количество поливов стоит несколько сократить.

Конечно, частоту полива нужно подгонять под нужды конкретного растения, но в целом эксперты советуют делать это раз в 10 дней зимой, пишет Orchids Bliss.

Что еще нужно знать об уходе за комнатными растениями?