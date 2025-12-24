Вот как убрать жир со всех поверхностей вокруг плиты: кухня будет блестеть чистотой

Если вы заядлый повар, без брызг жира вокруг плиты не обойтись –и особенно перед праздниками. А вот избавиться от них впоследствии непросто.

Обезжиривание поверхностей на кухне – это сложная задача, что может отнять немало времени, если не знать, какие средства следует использовать. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, чем чистить любой вид поверхности вокруг плиты.

Как удалить жир с плитки?

Самый простой способ отчистить стену с плитки за плитой – это протирать ее сразу же после приготовления пищи. Так вы сможете отмыть его легче, ведь он еще не успеет затвердеть. Гладкую плитку без текстуры обычно можно почистить обычной теплой водой и моющим средством.

Лучше всего использовать тряпку из микрофибры – она может удалить весь жир, не вредя поверхности. А вот если загрязнения стойкие, лучше взять специальное средство для обезжиривания.

Как отмыть жирные пятна со стекла?

Стекло – это тот материал, что достаточно легко царапается, и поэтому очень важно использовать неабразивные чистящие средства и мягкие ткани. Трите стекло осторожно круговыми движениями, чтобы избежать разводов, а также лучше не используйте твердую сторону губки – даже она может оставить микроцарапины.

Если же жир особенно стойкий, можно приготовить раствор для чистки из уксуса и теплой воды. Их нужно смешать в равных количествах и протирать стекло сверху вниз, а потом слева направо, чтобы избежать появления полос.

Как почистить нержавеющую сталь от жира?

Нержавеющая сталь – это замечательный материал, но на нем видны все следы, и поэтому об уходе за ней нельзя забывать. Сначала нужно протереть ее влажной микрофибровой тряпкой, чтобы убрать любые крошки и т.д., а уже тогда нанесите на сталь немного средства для чистки.

Если специализированного средства нет, тогда можно использовать несколько капель моющего средства для посуды и воду.

Как удалить жир с натурального камня?

С этим материалом следует быть очень осторожными – некоторые средства могут его повредить. Поэтому все, что содержит кислоту – под запретом. Зато стоит приобрести специальное средство для мрамора или гранита, а также используйте мягкую неабразивную ткань.

Никогда нельзя чистить натуральный камень уксусом, лимонным соком или отбеливателем – они могут протравить поверхность, пишет Better Homes&Garden.

