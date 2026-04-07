Серое белье превратится в белоснежное: повторите трюк с таблетками

Белье белого цвета имеет досадную особенность – даже после частой стирки оно все равно теряет цвет и становится серым. Отбелить ткань можно благодаря трюку с таблетками для зубных протезов.

Проблема серого цвета возникает из-за того, что со временем в волокнах накапливаются остатки моющего средства, известковый налет, пот и еще другие загрязнения, пишет City Magazine.

Из-за этого после нескольких стирок белье имеет все шансы выглядеть не белым, а сероватым.

Как отбелить белье?

Оказывается, что таблетки для зубных протезов способны удалить пятна и растворить отложения, которые и образуют серость на ткани. Когда они растворяются в теплой воде, то создают очищающую пенку, которая способна освежить ткани.

В большую миску нужно налить теплую воду и бросить внутрь 1 – 2 таблетки для зубных протезов, а потом замочить в ней белье. В этом растворе ткань должна пролежать примерно час, а потом ее нужно бросить в стиральную машину и постирать, как обычно.



Благодаря такому трюку ткань визуально станет белее. Решение привлекательно тем, что не требует много усилий или долгого решения. Достаточно лишь иметь таблетки и теплую воду.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы белые вещи дольше оставляли свой цвет, их надо всегда стирать отдельно от цветных вещей.

Таблетку для посудомоечной машины можно использовать для удаления пятен с желтых подушек, пишет Express. По словам пользователей, она действительно помогает вывести жирные пятна без сильных усилий.

Эффективным также является использование кристаллической соды. Нужно стакан средства засыпать в стиральную машину вместо порошка.

