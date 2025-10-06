Ветреная погода в осеннюю пору гораздо чаще поднимает пыль, которая оседает на окнах, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. На грязь влияет низкая температура, которая приводит к образованию конденсата. Когда влага образуется на холодной поверхности, то это приводит к оседанию еще большего количества грязи на стекле.

Чем отмыть окна?

Порой даже специальные средства для окон способны оставить разводы на стекле. А вот популярные натуральные альтернативы не всегда могут справиться с осенним налетом.

Поддерживать чистоту довольно просто. Вам понадобится лишь незначительная часть водки. Хозяйки говорят, что используют дешевую водку, чтобы безупречно отчистить окна и зеркала. В водке содержится этиловый спирт, который содержит антибактериальные свойства. Они являются достаточно сильными и охотно удаляют любую пыль или пятна.

Преимуществом использования водки является высокое содержание алкоголя. Она быстро испаряется и не оставляет никаких разводов, а это весьма полезно в осеннее время, когда окна дольше сохнут.



Мытье окон займет 10 минут / Фото Freepik

Для мытья окон понадобится 60 миллиграммов водки, столовая ложка кукурузного крахмала, 500 миллиграммов воды и 60 миллиграммов уксуса (по желанию).

Сначала нужно смешать все ингредиенты в пустой бутылке с распылителем. Далее всю жидкость надо хорошо смешать, чтобы крахмал растворился. Кукурузный крахмал имеет абсорбирующую способность, поэтому уменьшает образование мутных разводов на окнах. Раствор можно приготовить и без уксуса, впрочем он помогает вывести минеральные отложения.

Средство нужно распылить на окно, а потом протереть круговыми движениями. Перед каждым использованием бутылку нужно встряхивать, чтобы кукурузный крахмал не слипся в жидкости. Очистка окон этим методом займет до 10 минут, а в результате вы получите безупречный результат.

Как легко помыть окна?

Эксперты советуют выбирать правильное время суток и погодные условия, пишет Marvin. Не мойте окна, когда солнце светит прямо на стекло или когда температура очень высокая – раствор быстро высохнет, оставив полосы. Идеально подходят раннее утро, поздний вечер, или же облачные дни.

Для полировки эксперты советуют применять микрофибру или мягкие губки. Важно двигаться сверху вниз и не забывать тщательно вытирать края – именно там чаще всего остаются разводы.

