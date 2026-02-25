В феврале разбросайте кусочки газеты на клумбах: хитрый трюк для роз

В конце февраля розы выходят из состояния зимнего покоя, поэтому становятся особенно уязвимыми. Ночные морозы сменяются дневными оттепелями, поэтому почва то замерзает, то снова оттаивает. Такой перепад температур способен повредить корни.

В начале весны кусты роз способны пережить стресс, поэтому садоводам стоит прибегнуть к полезному лайфхаку, пишет Express.

Для чего использовать газеты на клумбах?

Чтобы помочь розам окрепнуть, садоводы советуют замульчировать почву. Одним из самых доступных и эффективных способов – использование обычных газет. Измельченная бумага считается самым дешевым вариантом мульчи, хоть и внешне может выглядеть не совсем привлекательно.

Дачники рекомендуют мульчировать почву измельченными кусочками, однако можно укладывать целые газетные листы, прижимая их края влажным грунтом. Благодаря такому мульчированию создается защита корневой системы, которая изолирует кусты роз от холода.



Газета защитит розы весной / Фото Pexels

Если воспользоваться советом садоводов, то с наступлением тепла кусты начнут обильнее цвести. Газеты имеют еще и дополнительный бонус – подавляют сорняки, которые уже в начале весны начинают активно прорастать и отбирать питательные вещества из почвы.

Преимуществом газеты есть еще и то, что она быстро разлагается, обогащая землю органическим веществом. Это постепенно улучшит качество почвы и будет способствовать укреплению корней.

Для правильного мульчирования розы, сначала нужно убрать все лишнее вокруг куста: сухие листья, веточки и тому подобное. Далее вокруг основания раскладывается примерно 4 – 5 газетных листов так, чтобы они не касались побегов.

Бумагу следует увлажнить водой, чтобы она плотно прилегла к земле и присыпать тонким слоем компоста, коры или почвы. Таким образом клумба будет иметь аккуратный вид, а розы получат надежную защиту еще до весеннего потепления.

Чем можно подкормить рассаду?

Молоко, благодаря кальцию и витаминам, подпитывает растения, помогает избежать гниения цветов и борется с болезнями, такими как мучнистая роса, пишет The Spruce. Для использования молока в саду его следует развести наполовину с водой и опрыскивать рассаду, избегая чрезмерного увлажнения, чтобы не стимулировать развитие грибковых заболеваний.

Какие есть еще лайфхаки для сада?