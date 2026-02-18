Никогда не надевайте новую одежду без стирки: на это есть причина

Новая одежда всегда вызывает особые эмоции. Принеся покупку домой многим не терпится ее одеть, однако специалисты предостерегают, что этого делать не стоит. Перед ношением вещей, которые прилегают к телу – их надо постирать.

Вещи из магазина не являются чистыми, хоть и считаются новыми, пишет City Magazine. После покупки их обязательно надо стирать. И дело здесь не только в гигиене, но и в безопасности для кожи.

Почему новую одежду надо стирать?

Прежде чем попасть в магазин, одежда проходит сложный маршрут: производство, покраска, химическая обработка, транспортировка, склады, магазины. На каждом из этих этапов ткань контактирует с различными поверхностями и людьми.

Во время изготовления материалы обрабатывают специальными веществами, чтобы они не сминались и долго сохраняли свой привлекательный вид. Даже в новых вещах может быть распространен компонент – формальдегид, который способен привести к раздражению или зуду.

Взаимодействовать с кожей также способны и красители в темном или ярком цвете, особенно ткань плотно прилегает к телу или контактирует с потом. Даже небольшое количество веществ способно вызвать дискомфорт.



Избавиться от всех этих остатков помогает обычная стирка. Часто зуд, сухость или высыпания списывают на стресс или питание, но причиной могла стать вещь, одетая без предварительной стирки.

Есть еще один фактор, который не стоит обходить вниманием. В магазине вещь примеряют разные люди, поэтому она могла уже контактировать с кожей или косметикой других покупателей. Обычная стирка – это простой способ прервать цепь контактов.

Некоторые боятся, что стирка способна испортить новую вещь, однако если следовать рекомендациям на этикетные, то риск будет минимальным. Первая стирка помогает ткани осесть, избавляет от излишков краски и делает одежду более комфортной в носке.

Качественная вещь рассчитана на стирку, а если она не выдерживает даже одного цикла, то проблема тогда не в стиральной машине. Поэтому после покупки новой одежды ее стоит забросить в стирку, чтобы быть спокойными за собственную кожу.

Как правильно стирать пуховик?

Блогерка София Сизова советует стирать пуховики с использованием жидкого геля, избегая сыпучих порошков и кондиционеров, а также использовать специальные мячики для предотвращения сбивания пуха. После стирки пуховик надо развесить на сушилке до полного высыхания, а затем сбить пух теплым воздухом с помощью фена и вешалки.

