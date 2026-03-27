Хозяйки годами держат спичечный коробок за унитазом: причина может удивить
- Для устранения неприятных запахов в туалете можно использовать измельченный активированный уголь в коробке от спичек, размещенной за унитазом.
- Таблетка для посудомоечной машины может эффективно удалить ржавчину и налет в унитазе, если оставить ее в бачке на ночь.
Порой в туалете есть заметный стойкий запах, который не исчезает даже после использования освежителей. Улучшить воздух без лишних затрат на химию достаточно просто – понадобится лишь коробка от спичек.
Оказывается, освежить воздух в унитазе можно довольно необычным способом, пишут в "Добрых новостях". Этот метод кардинально отличается от всех, которые вы могли когда-то знать.
Как вывести плохой запах из туалета?
В коробку от спичек нужно положить измельченный активированный уголь. Его преимущество заключается в том, что он помогает бороться с неприятными запахами.
Итак, в крышке коробки нужно сделать несколько маленьких отверстий, а тогда эту коробку ставят в незаметное место – к примеру, за унитазом. Такая маленькая вещь не будет привлекать лишнее внимание, но постепенно будет делать свое дело.
Активированный уголь хорошо впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому воздух становится свежее, а в комнате – гораздо лучше пахнет. Кроме того, уменьшается риск появления лишней влаги, которая может способствовать развитию плесени.
Активированный уголь заберет весь плохой запах
Если в помещении повышенная влажность, то содержимое коробки нужно обновлять примерно раз в неделю. Такой способ поможет поддерживать чистоту и приятный запах без лишних усилий.
А если еще и нужно отмыть унитаз от ржавчины, то поможет таблетка для посудомоечной машины, пишет Martha Stewart. Она способна эффективно удалить ржавчину и налет в унитазе благодаря своим ферментам и щелочным компонентам. Рекомендуется бросать таблетку в бачок унитаза на ночь для максимального очищения и устранения неприятного запаха.
Какие еще лайфхаки стоит узнать?
Для видаления налета с кранов можно использовать смесь уксуса с водой или пасту из пищевой соды и воды.
Ванная комната должна быть расположена как можно дальше от входной двери, чтобы энергия не "утекала". Сантехника должна быть в хорошем состоянии, а система вентиляции работать исправно, чтобы избежать "утечки" домашнего бюджета и поддерживать циркуляцию энергии.
Частые вопросы
Как можно освежить воздух в унитазе необычным способом?
Освежить воздух можно, положив измельченный активированный уголь в коробку от спичек, сделав в крышке несколько отверстий, и разместив за унитазом. Он впитывает влагу и посторонние запахи, делая воздух более свежим.
Как часто нужно обновлять активированный уголь в условиях повышенной влажности?
В условиях повышенной влажности содержимое коробки с активированным углем нужно обновлять примерно раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту и приятный запах.
Каким способом можно отмыть унитаз от ржавчины?
Для отмывания унитаза от ржавчины можно использовать таблетку для посудомоечной машины, которая благодаря своим ферментам и щелочным компонентам способна эффективно удалить ржавчину и налет. Таблетку рекомендуется бросать в бачок унитаза на ночь.