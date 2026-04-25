Садоводов призывают посыпать сад корицей в апреле: зачем это делать

Апрель является важным месяцем в садоводстве, поскольку тепло и длинный день создают идеальные условия для развития растений. В это время семена проклевываются из почвы, хорошо приживается рассада, а деревья в садах расцветают.

Садоводы в апреле сосредотачивают свое внимание на защите молодых растений, обеспечив им все условия для лучшего роста, пишет Gardening Know How.

Есть один доступный, органический и натуральный ингредиент, который может решить сразу несколько проблем на участке. Речь идет о корице, которая предотвращает грибковые заболевания, отпугивает вредителей и способствует здоровому росту у молодых растений.

Зачем рассыпать корицу в саду?

В апреле из-за колебаний температуры, влажной почвы и скопления саженцев, создается идеальная среда для появления плесени, которая способна уничтожить молодые растения, которые еще не успели прижиться.

Именно в этом случае корица становится достаточно полезной. В ней содержится соединение под названием циннамальдегид, которое имеет сильные противогрибковые и антибактериальные свойства.

Даже легкое посыпание поверхности почвы может помочь подавить рост вредных грибков, которые процветают во влажных условиях. Корица становится особенно полезной для рассады, которая является наиболее уязвимой на ранних стадиях роста.

Эксперт по садоводству Люси Брэдли рассказала, что плесень на растениях появляется из-за чрезмерной влажности, поэтому простое посыпание корицей сможет предотвратить эту проблему.



Корица убивает плесень на растениях / Фото Pexels

Уничтожая патогены в почве, корица позволяет растению уже полностью сосредоточиться на развитии здоровых новых корней.

Натуральный аромат корицы помогает бороться с садовыми вредителями: грибковыми мошками, плодовыми мушками, клещами, осами и муравьями. Достаточно лишь посыпать корицу вокруг растений, чтобы создать барьерную линию. Корица нарушает нервную систему насекомых, усложняя им передвижение и поиск пищи.

А еще в начале месяца многие люди используют ритуал с корицей у входной двери для привлечения удачи и богатства, пишет Homes and Gardens.

Ритуал включает в себя формирование желания и дуновение корицы через порог, что, по верованиям, может привлечь финансовый рост или новые возможности.

