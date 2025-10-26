Одна хозяйка рассказала об интересной рутине, которая заключается в легкой уборке перед сном, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

В чем польза вечерней уборки?

Вечером перед сном не нужно делать какую-то грандиозную генеральную уборку, а только помыть посуду, вытереть кухонные поверхности и убрать разбросанные вещи. Главное, что нужно сделать – создать ощущение упорядоченности, чтобы расслабиться перед сном.



Уборка перед сном является полезной / Фото Pexels

В вечернюю рутину входят несколько дел, которые легко повторить. Выделите 45 минут перед сном и сделайте предложенные ниже задачи:

Помыть посуду и запустить посудомойку;

Вытереть кухонные поверхности;

Убрать гостиную;

Убрать рабочее место;

Составить список дел на завтрашний день;

Вытереть поверхности в ванной комнате.

Такие базовые дела у каждого могут занять время по-индивидуальному, но они действительно имеют смысл. Когда дом чистый, то гораздо легче и спокойнее заснуть. Особенно полезными эти задачи являются для людей, которые засыпали с мыслями о недоделанных делах.

Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, можно сделать полезные задачи, которые подарят спокойное начало следующего дня. Вы можете подобрать тот список дел, который будет важным именно для вас и вашего ритма жизни.

Чтобы дом всегда был опрятным и чистым, издание Better Homes and Gardens советует завести привычку каждое утро убирать дом. Утром нужно застелить кровать, разложить вещи по местам, протереть пыль, освежить ванную комнату и помыть вечернюю посуду.

